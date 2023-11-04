tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Четвероклассник из Екатеринбурга пугает соседей пистолетом и громит подъезд

Громит стены, стреляет по окнам. В Екатеринбурге мальчик кошмарит соседей

4 ноября 2023, 06:28
Фото: Midjourney

Четвероклассник из Екатеринбурга пугает соседей пистолетом и громит подъезд

В Екатеринбурге жители дома на улице Суходольская, 47 пожаловались на четвероклассника, который ходит с пистолетом и рушит стены подъезда. В итоге мальчиком занялась полиция.

Продолжительное время малолетний сосед доставлял неудобства жителям дома. Разбивал стены в подъезде, стрелял из пистолета по окнам и в общем вел себя достаточно буйно. На видео, опубликованном telegram-каналом «ЧП Екатеринбург», видно, что мальчик, заходя в лифт, целится то в зеркало, то в камеру видеонаблюдения.

Мальчик целится из пистолета в камеру видеонаблюденияМальчик целится из пистолета в камеру видеонаблюдения
Мальчик целится из пистолета в камеру видеонаблюдения
Фото: Telegram-канал «ЧП Екатеринбург»

Также жители дома рассказали, что мама четвероклассника злоупотребляет спиртным, а жилье у семьи является социальным. Больше всего соседей беспокоило наличие у мальчика пистолета, но, по их словам, ни участковый, ни опека на сообщения не реагировали.

Стены в подъезде, разбитые мальчикомСтены в подъезде, разбитые мальчиком
Следы на окнах от выстрелов игрушечного пистолетаСледы на окнах от выстрелов игрушечного пистолета
Стены в подъезде, разбитые мальчиком
Фото: Telegram-канал «ЧП Екатеринбург»

Сейчас сотрудники полиции все же занялись проверкой ситуации. По их словам, ранее мальчик на учете не состоял. Также установлено, что пистолет игрушечный. Мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мальчика ждет постановка на профилактический учет.

Подросток в Свердловской области арестован за избиение школьников битой
Узнать подробнее
Читайте также:
Два миллиона рублей подросток выманил обманом у пенсионеров из Нижнего ТагилаПодросток в селе Свердловской области избил битой сверстников. Он заступился за брата16-летний подросток устроил массовое ДТП в Тюменской области. Погибли три пассажира
#Происшествия#Полиция#Пистолет#Подъезд#Анна Григорьева#ЧП#Видеонаблюдение#Мальчик#Соседи#Екатеринбург
Подпишитесь
Депутат-главврач в Тагиле заявил о достойных зарплатах и высоком уровне жизни медиков
Вчера, 13:07
Жительница Нижнего Тагила переехала в Горноуральский и пожаловалась на ЖКХ в поселке
2 ноября, 11:54
Открытие МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле отложили до конца года
Вчера, 11:59
Летников проигнорировал вопрос о сборе денег на уборку кладбища в селе ГГО
Вчера, 13:16
Почему на Лисьей горе в Нижнем Тагиле перестала подсвечиваться башня?
Вчера, 13:08
Закроется или нет? В селе Петрокаменское не хватает сотрудников в отделении почты
Вчера, 13:10