Громит стены, стреляет по окнам. В Екатеринбурге мальчик кошмарит соседей

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Продолжительное время малолетний сосед доставлял неудобства жителям дома. Разбивал стены в подъезде, стрелял из пистолета по окнам и в общем вел себя достаточно буйно. На видео, опубликованном telegram-каналом «ЧП Екатеринбург», видно, что мальчик, заходя в лифт, целится то в зеркало, то в камеру видеонаблюдения.
Также жители дома рассказали, что мама четвероклассника злоупотребляет спиртным, а жилье у семьи является социальным. Больше всего соседей беспокоило наличие у мальчика пистолета, но, по их словам, ни участковый, ни опека на сообщения не реагировали.
Сейчас сотрудники полиции все же занялись проверкой ситуации. По их словам, ранее мальчик на учете не состоял. Также установлено, что пистолет игрушечный. Мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мальчика ждет постановка на профилактический учет.