Громит стены, стреляет по окнам. В Екатеринбурге мальчик кошмарит соседей

Продолжительное время малолетний сосед доставлял неудобства жителям дома. Разбивал стены в подъезде, стрелял из пистолета по окнам и в общем вел себя достаточно буйно. На видео, опубликованном telegram-каналом «ЧП Екатеринбург», видно, что мальчик, заходя в лифт, целится то в зеркало, то в камеру видеонаблюдения.