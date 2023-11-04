На шоу «Портал в будущее» в рамках форума «Россия» выступит певец SHAMAN

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Еще несколько известных артистов также будут присутствовать на этом событии — Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх и Никола Мельников.
Музыкальное произведение «Портал в будущее» было специально написано для форума и объединяет в себе электронную и симфоническую музыку. Во время открытия форума на главной арке входа ВДНХ состоится уникальное футуристическое шоу о будущем нашей страны.
Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.