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На шоу «Портал в будущее» в рамках форума «Россия» выступит певец SHAMAN

На шоу «Портал в будущее» в рамках форума «Россия» выступит певец SHAMAN

4 ноября 2023, 12:11
Фото: Кристина Кормилицына / iz.ru
На музыкально-мультимедийном шоу «Портал в будущее» на международной выставке «Россия» будет выступать певец SHAMAN (Ярослав Дронов), сообщает rt.com.

Еще несколько известных артистов также будут присутствовать на этом событии — Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх и Никола Мельников.

Музыкальное произведение «Портал в будущее» было специально написано для форума и объединяет в себе электронную и симфоническую музыку. Во время открытия форума на главной арке входа ВДНХ состоится уникальное футуристическое шоу о будущем нашей страны.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года.

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