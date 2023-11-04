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Бизнесмен из Екатеринбурга рассказал о причинах своего скандала в самолете

Пивко было теплое. Бизнесмен из Екатеринбурга объяснил свой дебош на самолете

4 ноября 2023, 06:06
Фото: 1MI

Бизнесмен из Екатеринбурга рассказал о причинах своего скандала в самолете

Бизнесмен Андрей Сидякин рассказал, что поводом для переполоха на самолете стала его неудачная шутка о бомбе.

Нетрезвый бизнесмен Андрей Сидякин устроил дебош на борту самолета, который летел из Китая в Москву. Он заявил, что у него с собой бомба, а также попытался открыть на борту дверь.

Пьяный бизнесмен из Екатеринбурга устроил дебош в самолете. Он заявил о бомбе
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В интервью Е1 Сидякин объяснил свои действия тем, что попросил у бортпроводников пива, но оно оказалось теплым. Тогда он якобы не всерьез предложил остудить напиток, открыв двери. В ответ его спросили, значит ли это, что он хочет открыть двери. На что бизнесмен ответил, что нет, так как это невозможно из-за разницы в давлении. Дальше, по его словам, экипаж неадекватно отреагировал на шутку о бомбе.

Говорю, вы мне еще поверьте, что у меня бомба с собой! Вот так все завелось и закрутилось! После этого они объявили, что бомба в самолете. И потом на меня весь салон обозлился, потому что кому-то плохо стало. Мне просто пришлось защищаться от этого всего, — рассказал Андрей Сидякин.

По словам Сидякина, старшая бортпроводница приняла решение объявить об угрозе взрывного устройства, но при этом самолет летел дальше и у экипажа не было намерений посадить его раньше.

По прилет в Москву в аэропорту Шереметьево бизнесмену выписали административный штраф в размере 500 рублей. Также в беседе с журналистами он признался, что сейчас жалеет о своей неудачной шутке.

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#Происшествия#Анна Григорьева#Самолет#Бомба#Дебош#Шутка#Екатеринбург
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