Пивко было теплое. Бизнесмен из Екатеринбурга объяснил свой дебош на самолете

В интервью Е1 Сидякин объяснил свои действия тем, что попросил у бортпроводников пива, но оно оказалось теплым. Тогда он якобы не всерьез предложил остудить напиток, открыв двери. В ответ его спросили, значит ли это, что он хочет открыть двери. На что бизнесмен ответил, что нет, так как это невозможно из-за разницы в давлении. Дальше, по его словам, экипаж неадекватно отреагировал на шутку о бомбе.