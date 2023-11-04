Пивко было теплое. Бизнесмен из Екатеринбурга объяснил свой дебош на самолете

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Нетрезвый бизнесмен Андрей Сидякин устроил дебош на борту самолета, который летел из Китая в Москву. Он заявил, что у него с собой бомба, а также попытался открыть на борту дверь.
В интервью Е1 Сидякин объяснил свои действия тем, что попросил у бортпроводников пива, но оно оказалось теплым. Тогда он якобы не всерьез предложил остудить напиток, открыв двери. В ответ его спросили, значит ли это, что он хочет открыть двери. На что бизнесмен ответил, что нет, так как это невозможно из-за разницы в давлении. Дальше, по его словам, экипаж неадекватно отреагировал на шутку о бомбе.
Говорю, вы мне еще поверьте, что у меня бомба с собой! Вот так все завелось и закрутилось! После этого они объявили, что бомба в самолете. И потом на меня весь салон обозлился, потому что кому-то плохо стало. Мне просто пришлось защищаться от этого всего, — рассказал Андрей Сидякин.
По словам Сидякина, старшая бортпроводница приняла решение объявить об угрозе взрывного устройства, но при этом самолет летел дальше и у экипажа не было намерений посадить его раньше.
По прилет в Москву в аэропорту Шереметьево бизнесмену выписали административный штраф в размере 500 рублей. Также в беседе с журналистами он признался, что сейчас жалеет о своей неудачной шутке.