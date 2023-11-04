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Posted 4 ноября 2023, 09:30

Published 4 ноября 2023, 09:30

Modified 4 ноября 2023, 14:03

Updated 4 ноября 2023, 14:03

Порезал ножом. Неизвестный повредил колеса авто экс-жене бизнесмена из Нижнего Тагила

4 ноября 2023, 09:30

Неизвестный порезал колеса на автомобиле экс-жене бизнесмена из Нижнего Тагила

Тагильчанка по имени Ольга, которая является супругой бизнесмена, утром 4 ноября обнаружила, что у ее автомобиля повреждены колеса. Она попросила помощи в ремонте, выложив пост в соцсети.

Ольга считает, что колеса ей разрезали ножом. Судя по ее записи на странице, кто это мог сделать, она не знает. Также девушка попросила помощи в ремонте:

Друзья! Мне нужна помощь человека с домкратом, гаечным ключом, авто и некоторым количеством свободного времени. Оплату гарантирую. Какой-то […] порезал мне ножом два новых зимних колеса.

Напомним, 18 октября в Екатеринбурге самокатчик врезался в машину, повредив ее, и попытался скрыться. Владелица автомобиля успела его догнать, но виновник все равно уехал, сказав, что причина его наезда — неправильная парковка авто.

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#Анна Григорьева#Происшествия#Нижний Тагил#Авто#Нож#Повреждение#Ремонт
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