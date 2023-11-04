Порезал ножом. Неизвестный повредил колеса машины жене бизнесмена из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Ольга считает, что колеса ей разрезали ножом. Судя по ее записи на странице, кто это мог сделать, она не знает. Также девушка попросила помощи в ремонте:
Друзья! Мне нужна помощь человека с домкратом, гаечным ключом, авто и некоторым количеством свободного времени. Оплату гарантирую. Какой-то […] порезал мне ножом два новых зимних колеса.
Напомним, 18 октября в Екатеринбурге самокатчик врезался в машину, повредив ее, и попытался скрыться. Владелица автомобиля успела его догнать, но виновник все равно уехал, сказав, что причина его наезда — неправильная парковка авто.