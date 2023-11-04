Предпраздничная давка. Толпа пассажиров образовалась в поезде до Каменска-Уральского

Толпа пассажиров забила не только вагоны, но и тамбур. Билеты на данный поезд продают без мест, только с указанием маршрута, пишет Е1 со ссылкой на Свердловскую пригородную компанию. В связи с этим количество билетов не ограничивают, чтобы таким образом все пассажиры на каждом участке маршрута смогли сесть в электричку.