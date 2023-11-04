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В электричке до Каменска-Уральского в предпраздничный день образовалась давка

Предпраздничная давка. Толпа пассажиров образовалась в поезде до Каменска-Уральского

4 ноября 2023, 08:35
Фото: 1MI

В электричке до Каменска-Уральского в предпраздничный день образовалась давка

Вечером 3 ноября накануне длинных праздничных выходных на вокзалах Екатеринбурга возникли длинные очереди, а в транспорте — давки. Одна из них образовалась в электричке до Каменска-Уральского.

Толпа пассажиров забила не только вагоны, но и тамбур. Билеты на данный поезд продают без мест, только с указанием маршрута, пишет Е1 со ссылкой на Свердловскую пригородную компанию. В связи с этим количество билетов не ограничивают, чтобы таким образом все пассажиры на каждом участке маршрута смогли сесть в электричку.

Также в СПК сообщили, что самое большое количество пассажиров вечером 3 ноября было зафиксировано на участке Екатеринбург — Компрессорный завод в пригородных поездах Екатеринбурга — Каменска-Уральского.

Вор с чужим ноутбуком прыгнул в электричку и успел доехать до Нижнего Тагила
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#Транспорт#Каменск-Уральский#Город#Пассажиры#Анна Григорьева#Маршрут#Вокзал#Билеты#Электричка#Екатеринбург#Очереди
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