Предпраздничная давка. Толпа пассажиров образовалась в поезде до Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Толпа пассажиров забила не только вагоны, но и тамбур. Билеты на данный поезд продают без мест, только с указанием маршрута, пишет Е1 со ссылкой на Свердловскую пригородную компанию. В связи с этим количество билетов не ограничивают, чтобы таким образом все пассажиры на каждом участке маршрута смогли сесть в электричку.
Также в СПК сообщили, что самое большое количество пассажиров вечером 3 ноября было зафиксировано на участке Екатеринбург — Компрессорный завод в пригородных поездах Екатеринбурга — Каменска-Уральского.