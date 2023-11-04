В Екатеринбурге появился памятник врачам медицины катастроф и санавиации

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Концепция скульптуры разрабатывалась совместно с коллективом Центра. В итоге было выбрано изображение медика с крыльями за спиной. Торжественное открытие памятника было приурочено к 30-летию Территориального Центра медицины катастроф.
Также к юбилею ТЦМК приурочили крупную межрегиональную научно-практическую конференцию «Медицина катастроф. Современные вызовы. Ответы и решения. Опыт регионов», которая проходила в Екатеринбурге 2 и 3 ноября. В ней приняли участие специалисты из более чем 30 регионов РФ.