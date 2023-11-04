В Екатеринбурге появился памятник врачам медицины катастроф и санавиации

Также к юбилею ТЦМК приурочили крупную межрегиональную научно-практическую конференцию «Медицина катастроф. Современные вызовы. Ответы и решения. Опыт регионов», которая проходила в Екатеринбурге 2 и 3 ноября. В ней приняли участие специалисты из более чем 30 регионов РФ.