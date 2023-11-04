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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:56

В Екатеринбурге появился памятник врачам медицины катастроф и санавиации

В Екатеринбурге появился памятник врачам медицины катастроф и санавиации

4 ноября 2023, 09:54
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге появился памятник врачам медицины катастроф и санавиации

В Екатеринбурге в районе Широкой Речки появилась скульптурная группа, посвященная медикам, спасающим людей в условиях ЧП. Памятник появился у Центра медицины катастроф.

Концепция скульптуры разрабатывалась совместно с коллективом Центра. В итоге было выбрано изображение медика с крыльями за спиной. Торжественное открытие памятника было приурочено к 30-летию Территориального Центра медицины катастроф.

Памятник врачам медицины катастроф в ЕкатеринбургеПамятник врачам медицины катастроф в Екатеринбурге
Памятник врачам медицины катастроф в Екатеринбурге
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также к юбилею ТЦМК приурочили крупную межрегиональную научно-практическую конференцию «Медицина катастроф. Современные вызовы. Ответы и решения. Опыт регионов», которая проходила в Екатеринбурге 2 и 3 ноября. В ней приняли участие специалисты из более чем 30 регионов РФ.

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#Общество#Медицина#Памятник#Анна Григорьева#Екатеринбург#Санавиация
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