Всем видны пятерки и двойки. В Сеть попали данные учеников гимназии из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Таблица появилась в открытом доступе и теперь все могут увидеть оценки школьников за первую четверть. По словам родителей, такой слив данных может быть ошибкой или случайностью. Однако, по их мнению, такого допускать нельзя.
Как таблица попала в Сеть, а после в руки родителей, остается неизвестным, пишет Е1. В департаменте образования пояснили, что сводная ведомость по всем оценкам была только у учителей и являлась внутренним документом.