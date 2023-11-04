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В Екатеринбурге слили оценки учеников из гимназии №37

Всем видны пятерки и двойки. В Сеть попали данные учеников гимназии из Екатеринбурга

4 ноября 2023, 08:34
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге слили оценки учеников из гимназии №37

Личные данные учеников гимназии №37 в Екатеринбурге попали в Сеть. В электронной таблице оказались оценки 448 учеников с 5 по 9 классы с их именами и фамилиями.

Таблица появилась в открытом доступе и теперь все могут увидеть оценки школьников за первую четверть. По словам родителей, такой слив данных может быть ошибкой или случайностью. Однако, по их мнению, такого допускать нельзя.

Как таблица попала в Сеть, а после в руки родителей, остается неизвестным, пишет Е1. В департаменте образования пояснили, что сводная ведомость по всем оценкам была только у учителей и являлась внутренним документом.

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#Анна Григорьева#Родители#Ученики#Гимназия#Екатеринбург#Инцидент#Департамент образования#Оценки
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