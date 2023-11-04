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Шахту «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле законсервируют сухим способом

Затапливать не будут. В Нижнем Тагиле выбран способ консервации шахты «Магнетитовая»

4 ноября 2023, 07:43
Фото: 1MI

Шахту «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле законсервируют сухим способом

В Нижнем Тагиле ВГОК предложил законсервировать шахту «Магнетитовая» сухим способом без использования воды.

Такой вариант консервации позволит продолжить работу водоотлива, а выработки не будут затапливаться. Об этом сообщил «Тагильский рабочий», ссылаясь на инженеров ВГОКа. На сегодняшний день документация на консервацию согласовывают в проходит согласования в Федеральном агентстве по недропользованию.

Напомним, в конце октября появилась информация о закрытии шахты «Магнетитовая». В последствии ее подтвердили на ВГОКе. Сейчас предприятие готовится к торжественному митингу в честь вывода объекта из работы. Рабочих переведут на шахты «Естюнинская» и «Южная» в Кушве.

Шахтеров в Нижнем Тагиле торжественно лишат работы. Готовится митинг
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#Общество#Нижний Тагил#Вода#Шахта#Вгок#Анна Григорьева#Магнетитовая шахта
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