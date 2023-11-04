Затапливать не будут. В Нижнем Тагиле выбран способ консервации шахты «Магнетитовая»

Такой вариант консервации позволит продолжить работу водоотлива, а выработки не будут затапливаться. Об этом сообщил «Тагильский рабочий», ссылаясь на инженеров ВГОКа. На сегодняшний день документация на консервацию согласовывают в проходит согласования в Федеральном агентстве по недропользованию.