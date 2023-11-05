Александр Бречалов открыл стенд Удмуртии на выставке-форуме «Россия»

Балерина Елена Евсеева отметила, что стенд вызывает у нее гордость за родную Удмуртию. Она сказала, что всегда рада вернуться домой в Ижевск, где живут ее родители, и очень любит свою родную землю. Евсеева также отметила свое знакомство с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, создателем автомата Калашникова, который также родом из Удмуртии, и гордость за то, что они из одной республики.