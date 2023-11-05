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Александр Бречалов открыл стенд Удмуртии на выставке-форуме «Россия»

Александр Бречалов открыл стенд Удмуртии на выставке-форуме «Россия»

5 ноября 2023, 13:37
Фото: Правительство УР
Губернатор Удмуртии Александр Бречалов открыл на международной выставке-форуме «Россия» 4 ноября стенд республики вместе с известными жителями региона.

Издание udm-info.ru пишет, что Бречалов отметил трудолюбивых, работоспособных и любящих свою родину людей региона, врачей, педагогов, заводчан, селян, о которых в первую очередь рассказывает стенд. Глава Удмуртии подчеркнул, что в рамках открытия стенда жители Российской Федерации смогут познакомиться с теми, кто создает то, чем гордится регион. По его словам, в Удмуртии живут потрясающие люди, без которых ничего бы не получилось.

Открытие стенда прошло в формате необычного квартирника. Гости могли в теплой и дружеской атмосфере пообщаться с известными в Российской Федерации спортсменами и деятелями культуры, которые являются амбассадорами Удмуртии.

Балерина Елена Евсеева отметила, что стенд вызывает у нее гордость за родную Удмуртию. Она сказала, что всегда рада вернуться домой в Ижевск, где живут ее родители, и очень любит свою родную землю. Евсеева также отметила свое знакомство с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, создателем автомата Калашникова, который также родом из Удмуртии, и гордость за то, что они из одной республики.

На стенде Удмуртии представлены люди, которые развивали различные отрасли — производство, культуру, науку, спорт, а также успешные проекты предпринимателей региона, соцпроекты. Здесь же можно увидеть перспективы развития региона, от местного туризма с гастрономическими и музыкальными фестивалями до создания инновационных и наукоемких производств.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил, что посетители стенда смогут послушать рассказы предпринимателей, сфотографироваться с легендарным мотоциклом «Иж» и узнать, чем уникальна Удмуртия. Он заявил, что хотел бы отметить всех руководителей регионов, Правительство Российской Федерации и всех, кто причастен к созданию этой выставки, а также пригласил всех побывать на данном событии.

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