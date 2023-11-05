Двое мужчин напали на молодых людей в Нижнем Тагиле. Они обвинили одного в краже

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт случившегося подтвердили. Заявление уже принято и по данному факту проводится проверка.



Напомним, в Екатеринбурге компания подростков напала на сверстника. Они били его толком. Инцидент случился на улице Орджоникидзе. Один из очевидцев рассказал, что пострадавший забросал ледышками девочку, которая его травила. А в ответ на него напала компания подростков.