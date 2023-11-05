Двое мужчин напали на молодых людей в Нижнем Тагиле. Они обвинили одного в краже

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Конфликт произошел 1 ноября на улице Ленина, 23. Двое мужчин были настроены агрессивно. Они обвинили молодого человека в краже, к которой он непричастен. Решать вопрос мужчины решили силой. Сначала они угрожали, а затем применили силу, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
В ходе конфликта друг молодого человека получил удар от нападавших. У него сломан нос. На данный момент он проходит лечение. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт случившегося подтвердили. Заявление уже принято и по данному факту проводится проверка.
Напомним, в Екатеринбурге компания подростков напала на сверстника. Они били его толком. Инцидент случился на улице Орджоникидзе. Один из очевидцев рассказал, что пострадавший забросал ледышками девочку, которая его травила. А в ответ на него напала компания подростков.