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Двое мужчин напали на молодых людей в центре Нижнего Тагила

Двое мужчин напали на молодых людей в Нижнем Тагиле. Они обвинили одного в краже

5 ноября 2023, 07:44
Фото: 1MI

Двое мужчин напали на молодых людей в центре Нижнего Тагила

Двое мужчин неславянской внешности напали на молодых людей в центре Нижнего Тагила. Одному из них сломали нос.

Конфликт произошел 1 ноября на улице Ленина, 23. Двое мужчин были настроены агрессивно. Они обвинили молодого человека в краже, к которой он непричастен. Решать вопрос мужчины решили силой. Сначала они угрожали, а затем применили силу, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

В ходе конфликта друг молодого человека получил удар от нападавших. У него сломан нос. На данный момент он проходит лечение. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт случившегося подтвердили. Заявление уже принято и по данному факту проводится проверка.

Напомним, в Екатеринбурге компания подростков напала на сверстника. Они били его толком. Инцидент случился на улице Орджоникидзе. Один из очевидцев рассказал, что пострадавший забросал ледышками девочку, которая его травила. А в ответ на него напала компания подростков.

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