Двое пассажиров в Екатеринбурге разбили голову таксисту за сделанное им замечание

На кадрах видно, что они вытащили водителя из машины и стали его бить, при этом уронив на землю. После того, как дебоширы избили таксиста, они вышли из автомобиля и направились в подъезд. По словам очевидцев, екатеринбуржцы при этом говорили, что пострадавший проявил недовольство тем, что они разлили в салоне водку, пишет Е1.