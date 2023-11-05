tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Мужчины в Екатеринбурге избили таксиста за сделанное им замечание

Двое пассажиров в Екатеринбурге разбили голову таксисту за сделанное им замечание

5 ноября 2023, 06:09
Фото: 1MI

Мужчины в Екатеринбурге избили таксиста за сделанное им замечание

Двое жителей Екатеринбурга, ехавшие в такси, избили водителя, который сделал им замечание. Инцидент произошел на Латвийской улице.

На кадрах видно, что они вытащили водителя из машины и стали его бить, при этом уронив на землю. После того, как дебоширы избили таксиста, они вышли из автомобиля и направились в подъезд. По словам очевидцев, екатеринбуржцы при этом говорили, что пострадавший проявил недовольство тем, что они разлили в салоне водку, пишет Е1.

Известно, что инцидент с избитым водителем такси — не единичный случай подобного поведения молодых людей. Как рассказали соседи, они часто устраивают шум, драки, чем пугают остальных жильцов дома.

Видео: Е1

Кроме того, однажды скандальные мужчины разбили стекло на электросчетчике. Соседи обращались по этому поводу в полицию, однако возбуждать дело сотрудники органов отказались.

Напомним, 30 октября 2023 года в Екатеринбурге мужчина, ехавший в иномарке Hyundai Solaris, столкнулся с автомобилем на дороге. Водитель пострадавшей машины, выбравшись из салона, избил екатеринбуржца.

Бил по голове: мужчина в Екатеринбурге избил водителя, который его подрезал
Узнать подробнее
Читайте также:
Выскочил неожиданно: пожилой водитель сбил мужчину в Нижнем ТагилеВодитель под Туринском из-за снегопада вылетел в кювет. Он повредил себе позвоночникПодростки в Нижнем Тагиле ограбили и избили молодого человека
#Избиение#Автомобиль#Нападение#Такси#Водитель#Пострадавший#Видео#ЧП#Таксист#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Горожане#Инцидент
Подпишитесь
Депутат-главврач в Тагиле заявил о достойных зарплатах и высоком уровне жизни медиков
3 ноября, 13:07
Членовики в парках и дворах. Как флэшмоб снежного членолепия захватил Екатеринбург
Вчера, 13:28
Жительница Нижнего Тагила переехала в Горноуральский и пожаловалась на ЖКХ в поселке
2 ноября, 11:54
Затапливать не будут. В Нижнем Тагиле выбран способ консервации шахты «Магнетитовая»
Вчера, 07:43
Почему на Лисьей горе в Нижнем Тагиле перестала подсвечиваться башня?
3 ноября, 13:08
Водитель устроил массовое ДТП в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие
Сегодня, 05:43