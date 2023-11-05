Двое пассажиров в Екатеринбурге разбили голову таксисту за сделанное им замечание

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
На кадрах видно, что они вытащили водителя из машины и стали его бить, при этом уронив на землю. После того, как дебоширы избили таксиста, они вышли из автомобиля и направились в подъезд. По словам очевидцев, екатеринбуржцы при этом говорили, что пострадавший проявил недовольство тем, что они разлили в салоне водку, пишет Е1.
Известно, что инцидент с избитым водителем такси — не единичный случай подобного поведения молодых людей. Как рассказали соседи, они часто устраивают шум, драки, чем пугают остальных жильцов дома.
Кроме того, однажды скандальные мужчины разбили стекло на электросчетчике. Соседи обращались по этому поводу в полицию, однако возбуждать дело сотрудники органов отказались.
Напомним, 30 октября 2023 года в Екатеринбурге мужчина, ехавший в иномарке Hyundai Solaris, столкнулся с автомобилем на дороге. Водитель пострадавшей машины, выбравшись из салона, избил екатеринбуржца.