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Житель Екатеринбурга на инвалидной коляске упал с эскалатора

Инвалид-колясочник упал с эскалатора в ТЦ в Екатеринбурге

5 ноября 2023, 09:49
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга на инвалидной коляске упал с эскалатора

В Екатеринбурге посетитель торгового центра, сидевший в инвалидной коляске, упал с эскалатора. Инцидент произошел 4 ноября 2023 года.

К упавшему екатеринбуржцу подбежали сотрудники секонд-хенда. По словам очевидца, пострадавший лежал не менее 10 минут, иногда шевелясь. К нему приехали сотрудники скорой помощи, пишет Е1.

Фото: Е1

Также, как рассказали другие очевидцы, горожанин падал два раза. Первый раз он упал около спуска на эскалатор. Прохожие ему помогли и стали нести в коляске к выходу из торгового заведения, однако на эскалаторе не справились, из-за чего мужчина снова упал.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге в ТЦ «Пассаж» в эскалатор чуть не затянуло йоркширского терьера, с которым гуляла девочка. Один из посетителей, заметивший это, отключил движение, благодаря чему собака избежала серьезных травм.

Йоркширский терьер чуть не погиб на эскалаторе в Екатеринбурге
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