Инвалид-колясочник упал с эскалатора в ТЦ в Екатеринбурге

Также, как рассказали другие очевидцы, горожанин падал два раза. Первый раз он упал около спуска на эскалатор. Прохожие ему помогли и стали нести в коляске к выходу из торгового заведения, однако на эскалаторе не справились, из-за чего мужчина снова упал.