Инвалид-колясочник упал с эскалатора в ТЦ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
К упавшему екатеринбуржцу подбежали сотрудники секонд-хенда. По словам очевидца, пострадавший лежал не менее 10 минут, иногда шевелясь. К нему приехали сотрудники скорой помощи, пишет Е1.
Также, как рассказали другие очевидцы, горожанин падал два раза. Первый раз он упал около спуска на эскалатор. Прохожие ему помогли и стали нести в коляске к выходу из торгового заведения, однако на эскалаторе не справились, из-за чего мужчина снова упал.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге в ТЦ «Пассаж» в эскалатор чуть не затянуло йоркширского терьера, с которым гуляла девочка. Один из посетителей, заметивший это, отключил движение, благодаря чему собака избежала серьезных травм.