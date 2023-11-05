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Милонов назвал жителей Екатеринбурга «дегенератами»

Милонов рассказал, что нужно делать с «членолепцами» в Екатеринбурге

5 ноября 2023, 07:26
Фото: Виталий Милонов

Милонов назвал жителей Екатеринбурга «дегенератами»

Депутат Госдумы Виталий Милонов после волны «членолепия» в Екатеринбурге высказался по данному поводу. Он объяснил, что нужно делать с этими людьми.

Депутат предложил набивать им татуировки на лбу с соответствующим рисунком и фотографировать с ней на паспорт.

В качестве главного приза за это творчество предлагаю им сделать татуировку на лбу в лучшем тату-салоне в виде этого изображения, — заявил Виталий Милонов.

Также Милонов назвал авторов подобных творений «дегенератами» и моральными уродами, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, после первого снегопада в Екатеринбурге в городе начали появляться снеговики в виде полового органа. Первый был замечен на аллее между Оперным театром и корпусом УрФУ. Его снесли коммунальщики. После этого фигуры стали появляться в разных частях города.

#Общество#Конфликт#Подробности#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Виталий Миронов
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