Милонов рассказал, что нужно делать с «членолепцами» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Депутат предложил набивать им татуировки на лбу с соответствующим рисунком и фотографировать с ней на паспорт.
В качестве главного приза за это творчество предлагаю им сделать татуировку на лбу в лучшем тату-салоне в виде этого изображения, — заявил Виталий Милонов.
Также Милонов назвал авторов подобных творений «дегенератами» и моральными уродами, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, после первого снегопада в Екатеринбурге в городе начали появляться снеговики в виде полового органа. Первый был замечен на аллее между Оперным театром и корпусом УрФУ. Его снесли коммунальщики. После этого фигуры стали появляться в разных частях города.