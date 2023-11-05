Милонов рассказал, что нужно делать с «членолепцами» в Екатеринбурге

Напомним, после первого снегопада в Екатеринбурге в городе начали появляться снеговики в виде полового органа. Первый был замечен на аллее между Оперным театром и корпусом УрФУ. Его снесли коммунальщики. После этого фигуры стали появляться в разных частях города.