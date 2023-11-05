Не справилась с управлением: водитель погиб в ДТП на Серовской трассе

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Девушка ехала на небезопасной скорости. В какой-то момент она, не справившись с управлением, оказалась в кювете, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В результате произошедшего водитель умерла на месте. 32-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сидении, с полученными повреждениями оказалась в больнице. Во время аварии обе свердловчанки не были пристегнуты ремнями.
В каком состоянии находилась скончавшаяся девушка, установят по результатам проведенной экспертизы.
Напомним, на дороге Ивдель — Ханты-Мансийск столкнулись две машины. В результате ЧП пострадали 10 человек. Одна женщина погибла.