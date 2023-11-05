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Девушка устроила смертельное ДТП на Серовском тракте около Невьянска

Не справилась с управлением: водитель погиб в ДТП на Серовской трассе

5 ноября 2023, 08:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Девушка устроила смертельное ДТП на Серовском тракте около Невьянска

23-летняя девушка, управлявшая иномаркой Kia Rio, съехала в кювет, после чего машина перевернулась. ДТП произошло 5 ноября 2023 года.

Девушка ехала на небезопасной скорости. В какой-то момент она, не справившись с управлением, оказалась в кювете, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В результате произошедшего водитель умерла на месте. 32-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сидении, с полученными повреждениями оказалась в больнице. Во время аварии обе свердловчанки не были пристегнуты ремнями.

В каком состоянии находилась скончавшаяся девушка, установят по результатам проведенной экспертизы.

Напомним, на дороге Ивдель — Ханты-Мансийск столкнулись две машины. В результате ЧП пострадали 10 человек. Одна женщина погибла.

Пятеро детей и четверо взрослых пострадали в ДТП под Ивделем. Один человек погиб
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