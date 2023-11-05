Неизвестные избили сотрудника магазина в Екатеринбурге

Мужчины, зайдя в магазин, попросили продавца показать им зарядку для электронных сигарет. Сотрудник, выйдя из-за прилавка, встал к покупателям спиной. В этот момент они на него набросились и, повалив на пол, стали бить его по лицу и голове.