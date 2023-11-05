Неизвестные избили сотрудника магазина в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Мужчины, зайдя в магазин, попросили продавца показать им зарядку для электронных сигарет. Сотрудник, выйдя из-за прилавка, встал к покупателям спиной. В этот момент они на него набросились и, повалив на пол, стали бить его по лицу и голове.
После происшествия пострадавший обратился в полицию. Его отправили на медосвидетельствование для установления тяжести нанесенного вреда здоровью. Известно, что серьезно екатеринбуржец не пострадал, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
В полиции ищут нападавших. Также злоумышленникам предлагают прийти в отделение и объяснить свое нападение на сотрудника торговой точки.
Напомним, в Екатеринбурге пассажиры такси избили водителя, который сделал им замечание из-за пролитой ими водки в салоне.