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Двое неизвестных в Екатеринбурге напали на продавца в магазине

Неизвестные избили сотрудника магазина в Екатеринбурге

5 ноября 2023, 11:15
Фото: Telegram-канал "Дно Исети"

Двое неизвестных в Екатеринбурге напали на продавца в магазине

В Екатеринбурге сотрудник магазина пострадал после нападения на него двух незнакомых посетителей. Инцидент произошел 4 ноября 2023 года.

Мужчины, зайдя в магазин, попросили продавца показать им зарядку для электронных сигарет. Сотрудник, выйдя из-за прилавка, встал к покупателям спиной. В этот момент они на него набросились и, повалив на пол, стали бить его по лицу и голове.

Видео: Telegram-канал "Дно Исети"

После происшествия пострадавший обратился в полицию. Его отправили на медосвидетельствование для установления тяжести нанесенного вреда здоровью. Известно, что серьезно екатеринбуржец не пострадал, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции ищут нападавших. Также злоумышленникам предлагают прийти в отделение и объяснить свое нападение на сотрудника торговой точки.

Напомним, в Екатеринбурге пассажиры такси избили водителя, который сделал им замечание из-за пролитой ими водки в салоне.

Двое пассажиров в Екатеринбурге разбили голову таксисту за сделанное им замечание
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