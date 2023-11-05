Подозреваемый в смерти девочки в Каменске-Уральском рассказал новые подробности

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По словам мужчины, он захотел с ней познакомиться. Когда девушка ему отказала, он потащил ее с дороги в лес и повалил на землю. Школьница стала кричать. Велосипедист положил ей на шею руку, но не душил ее, пишет Е1.
В какой-то момент девушка потеряла сознание. Велосипедист испугался и сбежал. Однако вскоре задержанный отказался от своих слов и заявил, что оговорил себя. Предположительно, смерть свердловчанки наступила вследствие остановки сердца.
Напомним, в августе 2023 года в Каменске-Уральском нашли мертвой 16-летнюю девушку, которая поздно вечером шла домой. В ее убийстве заподозрили местного жителя, который ехал следом за ней на велосипеде. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.