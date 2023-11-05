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Велосипедист рассказал подробности смерти школьницы в Каменске-Уральском

Подозреваемый в смерти девочки в Каменске-Уральском рассказал новые подробности

5 ноября 2023, 11:45
Фото: Midjourney

Велосипедист рассказал подробности смерти школьницы в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском мужчина, подозреваемый в смерти 16-летней девушки, рассказал о том, что произошло тем вечером.

По словам мужчины, он захотел с ней познакомиться. Когда девушка ему отказала, он потащил ее с дороги в лес и повалил на землю. Школьница стала кричать. Велосипедист положил ей на шею руку, но не душил ее, пишет Е1.

В какой-то момент девушка потеряла сознание. Велосипедист испугался и сбежал. Однако вскоре задержанный отказался от своих слов и заявил, что оговорил себя. Предположительно, смерть свердловчанки наступила вследствие остановки сердца.

Напомним, в августе 2023 года в Каменске-Уральском нашли мертвой 16-летнюю девушку, которая поздно вечером шла домой. В ее убийстве заподозрили местного жителя, который ехал следом за ней на велосипеде. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

Стала известна новая версия гибели девушки из Каменска-Уральского
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