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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Подростки в Екатеринбурге избили электрошокером сверстника

Подростки в Екатеринбурге напали на сверстника и били его током

5 ноября 2023, 06:32
Фото: Midjourney

Подростки в Екатеринбурге избили электрошокером сверстника

В Екатеринбурге компания подростков напала на своего сверстника. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе.

По словам одного из очевидцев, пострадавший мальчик забросал ледышками девочку, которая его травила. За это на него напала компания подростков, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Школьники повалили ребенка на землю и принялись бить его током. Также мальчика пинали ногами.

В полиции зарегистрировали факт нападения. Инспекторы ПДН организуют проверку, во время которой будут установлены участники ЧП и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в селе Кашино подросток избил битой троих ровесников за то, что они толкнули в снег его младшего брата. Пострадавшие получили повреждения головы. Напавшего школьника заключили под стражу.

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