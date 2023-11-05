Подростки в Екатеринбурге напали на сверстника и били его током

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По словам одного из очевидцев, пострадавший мальчик забросал ледышками девочку, которая его травила. За это на него напала компания подростков, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Школьники повалили ребенка на землю и принялись бить его током. Также мальчика пинали ногами.
В полиции зарегистрировали факт нападения. Инспекторы ПДН организуют проверку, во время которой будут установлены участники ЧП и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в селе Кашино подросток избил битой троих ровесников за то, что они толкнули в снег его младшего брата. Пострадавшие получили повреждения головы. Напавшего школьника заключили под стражу.