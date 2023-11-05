Стало известно, сколько в «Гортрансе» в Екатеринбурге зарабатывают водители

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В соответствии с этим документом, водитель трамвая получает около 56 366 рублей, водитель троллейбуса — примерно 52 544 рублей, а водители автобусов в среднем зарабатывают 71 406 рублей.
Однако в «Гортрансе» испытывают серьезные трудности с набором персонала, включая водителей и кондукторов. В настоящий момент открыто 3060 вакансий, что составляет 41% не заполненного штата. Среди этих вакансий — 813 водителей, 1207 кондукторов, 302 ремонтника и еще 700 специалистов различных профилей.
Константин Киселев выразил свое возмущение по этому поводу.
Почему до сих пор никто не предпринимал необходимых мер для восполнения штата? Рекламные объявления недостаточны. Если у нас остро нехватка персонала, то первое и самое простое решение — повысить зарплаты. Надеяться только на индексацию не поможет. Рынок и инфляция всегда опережают индексацию. А как насчет других мотивационных мер для привлечения сотрудников? — заявил Киселев.
В ответ «Гортранс» сообщил депутату следующее: за девять месяцев текущего года компания понесла убытки в размере 286 миллионов 729 тысяч рублей. При этом общая задолженность составляет 865 миллионов 594 тысячи рублей, а к концу года она возрастет до миллиарда. Киселев отметил, что не очень понимает фразу о повышении доходов от прочих видов деятельности.
Депутат также подметил, что частные транспортные компании продолжают приносить прибыль, но он не получил ответ на свой вопрос о причинах такой ситуации.
Напомним, ранее главный врач Демидовской горбольницы, а также депутат городской думы Нижнего Тагила Сергей Овсянников заявил, что врачи в городе имеют высокие зарплаты и могут себе позволить приобрести жилье и обеспечить достойный уровень жизни.