Стало известно, сколько в «Гортрансе» в Екатеринбурге зарабатывают водители

В ответ «Гортранс» сообщил депутату следующее: за девять месяцев текущего года компания понесла убытки в размере 286 миллионов 729 тысяч рублей. При этом общая задолженность составляет 865 миллионов 594 тысячи рублей, а к концу года она возрастет до миллиарда. Киселев отметил, что не очень понимает фразу о повышении доходов от прочих видов деятельности.