В Свердловской области потеплеет до +1 градуса

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Центр антициклона направляется в восточную часть региона через южную часть. В связи с этим в регион поступает теплый воздух, поэтому 6 ноября температура станет выше. Об этом сообщил Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Так, в Свердловской области температура достигнет уровня -4… +1 градуса. Кроме того, в уральской столице 5 ноября будет 0… -2 градуса.
Напомним, 3 ноября 2023 года в Свердловской области прогнозировались порывы ветра до 17 метров. При этом в этот день в области на дорогах был гололед.