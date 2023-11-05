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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

В Свердловскую область придет потепление до плюсовых температур

В Свердловской области потеплеет до +1 градуса

5 ноября 2023, 07:59
Фото: Midjourney

В Свердловскую область придет потепление до плюсовых температур

Повышение температуры до +1 градуса ожидается в Свердловской области 6 ноября 2023 года.

Центр антициклона направляется в восточную часть региона через южную часть. В связи с этим в регион поступает теплый воздух, поэтому 6 ноября температура станет выше. Об этом сообщил Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, в Свердловской области температура достигнет уровня -4… +1 градуса. Кроме того, в уральской столице 5 ноября будет 0… -2 градуса.

Напомним, 3 ноября 2023 года в Свердловской области прогнозировались порывы ветра до 17 метров. При этом в этот день в области на дорогах был гололед.

МЧС выступил с экстренным обращением к жителям Свердловской области
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