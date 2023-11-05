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Двое человек пострадали в массовом ДТП в Нижнем Тагиле

Водитель устроил массовое ДТП в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие

5 ноября 2023, 05:43
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Двое человек пострадали в массовом ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле между собой столкнулись иномарки Subaru Forester, Geely MK и Hyundai Solaris. Два человека пострадали. ЧП произошло на Черноисточинском шоссе вечером 4 ноября 2023 года.

37-летний водитель Subaru Forester, выехав на встречку, столкнулся с Geely MK и Hyundai Solaris, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

В столкновении пострадали 19-летняя пассажирка и 29-летняя водитель Geely MK. Пассажирка, получившая ушибы груди и голени, отказалась от госпитализации в медучреждение, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Три автомобиля столкнулись между собой в Нижнем ТагилеТри автомобиля столкнулись между собой в Нижнем Тагиле
В аварии пострадали две девушкиВ аварии пострадали две девушки
Одна из пострадавших отказалась от госпитализацииОдна из пострадавших отказалась от госпитализации
Женщину за рулем продолжают осматривать врачиЖенщину за рулем продолжают осматривать врачи
Три автомобиля столкнулись между собой в Нижнем Тагиле
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Женщину, сидевшую за рулем, осматривают специалисты, чтобы исключить перелом ключицы.

Напомним, 1 ноября 2023 года на Пермском тракте водитель автомобиля, ехавший с беременной женой, столкнулся с двумя грузовиками. Оба супруга в результате аварии пострадали.

Беременная женщина и ее муж пострадали в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
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