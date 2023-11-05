Водитель устроил массовое ДТП в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие

Двое человек пострадали в массовом ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле между собой столкнулись иномарки Subaru Forester, Geely MK и Hyundai Solaris. Два человека пострадали. ЧП произошло на Черноисточинском шоссе вечером 4 ноября 2023 года.