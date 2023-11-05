Водитель устроил массовое ДТП в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:43
37-летний водитель Subaru Forester, выехав на встречку, столкнулся с Geely MK и Hyundai Solaris, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В столкновении пострадали 19-летняя пассажирка и 29-летняя водитель Geely MK. Пассажирка, получившая ушибы груди и голени, отказалась от госпитализации в медучреждение, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Женщину, сидевшую за рулем, осматривают специалисты, чтобы исключить перелом ключицы.
Напомним, 1 ноября 2023 года на Пермском тракте водитель автомобиля, ехавший с беременной женой, столкнулся с двумя грузовиками. Оба супруга в результате аварии пострадали.