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Застройщик в Екатеринбурге отказался платить за нарушение сроков сдачи квартир

Застройщик отказался платить компенсации за задержку сдачи квартир в Екатеринбурге

5 ноября 2023, 06:56
Фото: 1MI

Застройщик в Екатеринбурге отказался платить за нарушение сроков сдачи квартир

Компания «ПИК», которая возводит жилье на федеральном уровне, нарушила сроки передачи готовых квартир и отказалась выплачивать компенсацию за задержку. Ранее, до 30 июня 2023 года, застройщики были освобождены от обязательства выплаты такой компенсации, но этот мораторий уже истек.

Люди начали отправлять претензии в компанию «ПИК», чтобы получить деньги до суда. Ответ от компании был таким, что люди хотят извлечь выгоду за счет самого застройщика, и он не будет платить деньги по добровольной основе. Теперь стартуют массовые суды. По некоторым уже прошли первые заседания, пишет Е1.

В самой компании отвечают, что выплата компенсации будет осуществляться только в рамках закона «Об участии в долевом строительстве» и заявления будут рассматриваться индивидуально.

Юристы считают, что застройщик отказывает в выплате компенсации, надеясь сэкономить на тех, кто не будет вовлечен в судебные разбирательства. Уже есть случаи, когда компании незаконно отказывали выплачивать компенсацию после окончания срока моратория на взыскание.

Также был перенесен срок сдачи ключей квартирам в одной из секций ЖК «Космонавтов 11». Некоторые люди получили уведомление о переносе до конца ноября. В самой компании заявляют, что уже 50% жителей смогли получить ключи и заселиться в свои новые квартиры. Остальные 45% записаны на приемку в ближайший месяц, и только 5% квартир требует дополнительных работ по отделке.

Напомним, в Екатеринбурге в районе Уралмаша планируется возвести новый жилой комплекс. Для будущих домов подобрано место, где развита инфраструктура.

#Общество#Ключи#Застройщик#Конфликт#Жильцы#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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