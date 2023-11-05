Застройщик отказался платить компенсации за задержку сдачи квартир в Екатеринбурге

Также был перенесен срок сдачи ключей квартирам в одной из секций ЖК «Космонавтов 11». Некоторые люди получили уведомление о переносе до конца ноября. В самой компании заявляют, что уже 50% жителей смогли получить ключи и заселиться в свои новые квартиры. Остальные 45% записаны на приемку в ближайший месяц, и только 5% квартир требует дополнительных работ по отделке.