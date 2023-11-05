Застройщик отказался платить компенсации за задержку сдачи квартир в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Люди начали отправлять претензии в компанию «ПИК», чтобы получить деньги до суда. Ответ от компании был таким, что люди хотят извлечь выгоду за счет самого застройщика, и он не будет платить деньги по добровольной основе. Теперь стартуют массовые суды. По некоторым уже прошли первые заседания, пишет Е1.
В самой компании отвечают, что выплата компенсации будет осуществляться только в рамках закона «Об участии в долевом строительстве» и заявления будут рассматриваться индивидуально.
Юристы считают, что застройщик отказывает в выплате компенсации, надеясь сэкономить на тех, кто не будет вовлечен в судебные разбирательства. Уже есть случаи, когда компании незаконно отказывали выплачивать компенсацию после окончания срока моратория на взыскание.
Также был перенесен срок сдачи ключей квартирам в одной из секций ЖК «Космонавтов 11». Некоторые люди получили уведомление о переносе до конца ноября. В самой компании заявляют, что уже 50% жителей смогли получить ключи и заселиться в свои новые квартиры. Остальные 45% записаны на приемку в ближайший месяц, и только 5% квартир требует дополнительных работ по отделке.
Напомним, в Екатеринбурге в районе Уралмаша планируется возвести новый жилой комплекс. Для будущих домов подобрано место, где развита инфраструктура.