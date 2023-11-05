Женщина в Нижнем Тагиле чуть не перевела 600 тысяч мошенникам

Женщина обратилась в банк с уже оформленной заявкой на кредит на 600 тысяч. Клиентка при этом вела себя растерянно и часто смотрела в свой телефон. Банковская служащая, поняв, что горожанку убеждают взять кредит мошенники, чтобы потом она перевела им деньги, связалась с полицией, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».