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Жительнице Нижнего Тагила предлагали перевести 600 тысяч на «безопасные счета»

Женщина в Нижнем Тагиле чуть не перевела 600 тысяч мошенникам

5 ноября 2023, 10:26
Фото: Midjourney

Жительнице Нижнего Тагила предлагали перевести 600 тысяч на «безопасные счета»

В Нижнем Тагиле женщина чуть не отдала деньги злоумышленникам, которые сообщили, что на нее якобы оформлен кредит на 600 тысяч рублей.

Женщина обратилась в банк с уже оформленной заявкой на кредит на 600 тысяч. Клиентка при этом вела себя растерянно и часто смотрела в свой телефон. Банковская служащая, поняв, что горожанку убеждают взять кредит мошенники, чтобы потом она перевела им деньги, связалась с полицией, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Когда полицейские приехали в банк, женщина им рассказала, что ей звонят неизвестные и, представившись «правоохранителями», утверждают, что на нее оформлен кредит. Если она не хочет потерять свои деньги, ей нужно получить деньги в банке и положить их на «безопасный счет».

После этого тагильчанке объяснили, что с ней связывались аферисты для выманивания у нее денег. С ней также провели профилактическую беседу о том, что не стоит доверять незнакомцам с подобными заявлениями.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница оформила кредит под залог автомобиля на 1,5 миллиона рублей и отдала деньги мошенникам.

Учительница из Екатеринбурга по указке мошенников оформила кредит под залог машины
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