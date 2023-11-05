Женщина в Нижнем Тагиле чуть не перевела 600 тысяч мошенникам

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Женщина обратилась в банк с уже оформленной заявкой на кредит на 600 тысяч. Клиентка при этом вела себя растерянно и часто смотрела в свой телефон. Банковская служащая, поняв, что горожанку убеждают взять кредит мошенники, чтобы потом она перевела им деньги, связалась с полицией, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Когда полицейские приехали в банк, женщина им рассказала, что ей звонят неизвестные и, представившись «правоохранителями», утверждают, что на нее оформлен кредит. Если она не хочет потерять свои деньги, ей нужно получить деньги в банке и положить их на «безопасный счет».
После этого тагильчанке объяснили, что с ней связывались аферисты для выманивания у нее денег. С ней также провели профилактическую беседу о том, что не стоит доверять незнакомцам с подобными заявлениями.
Напомним, в Екатеринбурге местная жительница оформила кредит под залог автомобиля на 1,5 миллиона рублей и отдала деньги мошенникам.