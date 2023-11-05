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Мужчина в Перми пострадал после падения из окна

Житель Перми испугался полицейских и выпрыгнул из окна

5 ноября 2023, 10:47
Фото: 1MI

Мужчина в Перми пострадал после падения из окна

В Перми мужчина, испугавшись сотрудников полиции, выпрыгнул из окна и пострадал. Полицейских вызвала соседка из-за шума, который он устроил.

Мужчина ночью громко включил музыку. С ним стала ругаться соседка. После того, как пермяк отказался выключать колонки или снижать громкость, она обратилась в полицию, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Испугавшись приехавших к нему людей в форме, мужчина выпрыгнул вниз из окна. Соседка вызвала ему скорую помощь. Горожанина в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

Напомним, в апреле 2023 года в Первоуральске из окна здания суда выпрыгнул судимый за мошенничество и грабеж мужчина, чтобы избежать наказания.

Рецидивист выпрыгнул из окна суда в Первоуральске
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