Житель Перми испугался полицейских и выпрыгнул из окна

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Мужчина ночью громко включил музыку. С ним стала ругаться соседка. После того, как пермяк отказался выключать колонки или снижать громкость, она обратилась в полицию, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Испугавшись приехавших к нему людей в форме, мужчина выпрыгнул вниз из окна. Соседка вызвала ему скорую помощь. Горожанина в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.
Напомним, в апреле 2023 года в Первоуральске из окна здания суда выпрыгнул судимый за мошенничество и грабеж мужчина, чтобы избежать наказания.