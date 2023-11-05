Житель Перми испугался полицейских и выпрыгнул из окна

Испугавшись приехавших к нему людей в форме, мужчина выпрыгнул вниз из окна. Соседка вызвала ему скорую помощь. Горожанина в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.