20 нарушений за полгода: Lada наехала на двухлетнего мальчика в Нижнем Тагиле

Авария произошла 6 ноября около 13:00 часов близ дома №8 по улице Зари. На регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора шли бабушка и двухлетний мальчик. В это время 18-летний водитель на Lada Priora ехал на «красный», который наехал на ребенка.