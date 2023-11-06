20 нарушений за полгода: Lada наехала на двухлетнего мальчика в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Авария произошла 6 ноября около 13:00 часов близ дома №8 по улице Зари. На регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора шли бабушка и двухлетний мальчик. В это время 18-летний водитель на Lada Priora ехал на «красный», который наехал на ребенка.
С травмами различной степени тяжести юного пешехода госпитализировали в Детскую центральную больницу Нижнего Тагила.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, водитель Lada Priora — 18-летний молодой человек. За полгода стажа вождения его привлекали к административной ответственности 20 раз.
По факту случившегося водитель пояснил автоинспекторам, что подъезжая к регулируемому пешеходному переходу пешеходов не заметил, так как его ослепило солнце, — пояснили в ГИБДД Нижнего Тагила.
По факту ДТП проводится проверка. В ГИБДД призывают водителей Нижнего Тагила был внимательными на дороге.