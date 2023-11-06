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Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 05:42

Смертельное ДТП произошло на ЕКАД в районе Широкой Речки

Автомобилист на ЕКАД влетел в забор. Водитель и пассажир погибли

6 ноября 2023, 04:40
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на ЕКАД в районе Широкой Речки

На ЕКАД в районе Широкой Речки 39-летний водитель Volkswagen​ Jetta врезался в забор. Погибли два человека ЧП произошло 6 ноября 2023 года.

Водитель иномарки ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он, потеряв контроль над управлением, влетел в бетонное ограждение. Водитель и 38-летний пассажир скончались на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Смертельное ДТПСмертельное ДТП
ДТП на ЕКАДДТП на ЕКАД
Погибли водитель и пассажирПогибли водитель и пассажир
Состояние водителя установят после экспертизыСостояние водителя установят после экспертизы
Смертельное ДТП
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В каком состоянии водитель находился за рулем в момент аварии, установят после проведения экспертизы. Сотрудники полиции по факту инцидента проводят расследование.

Напомним, 5 ноября 2023 года на Серовском тракте девушка, находившаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением и оказалась в кювете.

Свердловчанка скончалась на месте происшествия. В ДТП также пострадала девушка, которая ехала на пассажирском сидении. Ее привезли в медучреждение для оказания помощи.

Не справилась с управлением: водитель погиб в ДТП на Серовской трассе
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