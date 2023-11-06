Автомобилист на ЕКАД влетел в забор. Водитель и пассажир погибли

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 05:42
Водитель иномарки ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он, потеряв контроль над управлением, влетел в бетонное ограждение. Водитель и 38-летний пассажир скончались на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В каком состоянии водитель находился за рулем в момент аварии, установят после проведения экспертизы. Сотрудники полиции по факту инцидента проводят расследование.
Напомним, 5 ноября 2023 года на Серовском тракте девушка, находившаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением и оказалась в кювете.
Свердловчанка скончалась на месте происшествия. В ДТП также пострадала девушка, которая ехала на пассажирском сидении. Ее привезли в медучреждение для оказания помощи.