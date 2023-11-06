Автомобилист на ЕКАД влетел в забор. Водитель и пассажир погибли

Водитель иномарки ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он, потеряв контроль над управлением, влетел в бетонное ограждение. Водитель и 38-летний пассажир скончались на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.