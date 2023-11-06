Более 50 человек эвакуировались из горящего дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
55 жильцов дома эвакуировались самостоятельно, до того, как по адресу приехали сотрудники пожарной службы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Огонь устраняли 11 специалистов. Пострадавших в пожаре нет. После того, как пламя было потушено, пожарные разбирали сгоревшие конструкции и проводили проливку.
Напомним, 2 ноября 2023 года в селе Малая Лая произошло возгорание в местном магазине. Люди, проходившие мимо, заметили, что из-под крыши идет задымление и рассказали про это продавщице.
Женщина вызвала пожарных. Возгорание приехавшие сотрудники экстренной службы устранили быстро. Пострадавших нет.