tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В квартире жилого дома в Екатеринбурге разгорелся пожар

Более 50 человек эвакуировались из горящего дома в Екатеринбурге

6 ноября 2023, 06:06
Фото: Midjourney

В квартире жилого дома в Екатеринбурге разгорелся пожар

В Екатеринбурге 55 человек, в том числе дети, эвакуировались из многоэтажного дома, где вспыхнул пожар. Инцидент произошел на Волгоградской улице ночью 6 ноября 2023 года.

55 жильцов дома эвакуировались самостоятельно, до того, как по адресу приехали сотрудники пожарной службы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь устраняли 11 специалистов. Пострадавших в пожаре нет. После того, как пламя было потушено, пожарные разбирали сгоревшие конструкции и проводили проливку.

Напомним, 2 ноября 2023 года в селе Малая Лая произошло возгорание в местном магазине. Люди, проходившие мимо, заметили, что из-под крыши идет задымление и рассказали про это продавщице.

Женщина вызвала пожарных. Возгорание приехавшие сотрудники экстренной службы устранили быстро. Пострадавших нет.

Крыша сгорела в магазине в селе под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 40 человек спасли из горящего дома в ЕкатеринбургеЖилой дом и баня сгорели в Новой ЛялеПожарные вытащили двух человек из горящей квартиры в Екатеринбурге
#Происшествия#Пожар#Дети#Спасатели#Пожарные#Огонь#Эвакуация#Возгорание#Дом#Многоэтажка#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
В Свердловской области потеплеет до +1 градуса
Вчера, 07:59
Членовики в парках и дворах. Как флэшмоб снежного членолепия захватил Екатеринбург
4 ноября, 13:28
Двое мужчин напали на молодых людей в Нижнем Тагиле. Они обвинили одного в краже
Вчера, 07:44
Автомобилист на ЕКАД влетел в забор. Водитель и пассажир погибли
Сегодня, 04:40
Женщина в Нижнем Тагиле чуть не перевела 600 тысяч мошенникам
Вчера, 10:26
Водитель устроил массовое ДТП в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие
Вчера, 05:43