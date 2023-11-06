Четыре iPhone украдены в центре Екатеринбурга за два часа

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
По словам екатеринбурженки, у нее вытащили телефон из кармана. После этого, обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. При этом, как рассказала горожанка, в отделении кроме нее уже двое человек писали заявления по кражам телефонов. Вскоре в полицию пришла еще одна потерпевшая, пишет Ура.ру.
Также, как отметила девушка, камера видеонаблюдения, которая находится в подземном переходе, закрашена и слежения за ситуацией там нет.
В полиции Екатеринбурга заявили, что по факту обращений по поводу краж смартфонов проводится проверка. Устанавливаются личности, имеющие отношение к кражам.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге у ребенка неизвестные украли телефон. Родственники мальчика обратились в полицию с заявлением.