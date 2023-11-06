Четыре iPhone украдены в центре Екатеринбурга за два часа

По словам екатеринбурженки, у нее вытащили телефон из кармана. После этого, обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. При этом, как рассказала горожанка, в отделении кроме нее уже двое человек писали заявления по кражам телефонов. Вскоре в полицию пришла еще одна потерпевшая, пишет Ура.ру.