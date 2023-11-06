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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Екатеринбурге массово крадут iPhone

Четыре iPhone украдены в центре Екатеринбурга за два часа

6 ноября 2023, 09:45
Фото: 1MI

В Екатеринбурге массово крадут iPhone

В Екатеринбурге девушка рассказала о том, что у нее и у еще нескольких человек украли iPhone в подземке на пересечении улиц Малышева и Вайнера.

По словам екатеринбурженки, у нее вытащили телефон из кармана. После этого, обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. При этом, как рассказала горожанка, в отделении кроме нее уже двое человек писали заявления по кражам телефонов. Вскоре в полицию пришла еще одна потерпевшая, пишет Ура.ру.

Также, как отметила девушка, камера видеонаблюдения, которая находится в подземном переходе, закрашена и слежения за ситуацией там нет.

В полиции Екатеринбурга заявили, что по факту обращений по поводу краж смартфонов проводится проверка. Устанавливаются личности, имеющие отношение к кражам.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге у ребенка неизвестные украли телефон. Родственники мальчика обратились в полицию с заявлением.

У ребенка украли телефон в ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге
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