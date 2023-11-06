Депутат ЗакСобрания Свердловской области отправится в зону СВО с гумпомощью

На странице в социальных сетях он рассказал, что стартовала загрузка гуманитарной помощи — медикаментов, одежды, продуктов. Помимо этого в посылке будут разные бытовые приборы, в том числе для наступающей зимы, строительные материалы и личные посылки бойцам. Гумпомощь собрана в большом количестве, отметил Коробейников, — это пять фур. Сбором собирались главы Тугулымского городского округа Николай Черепанов и Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.