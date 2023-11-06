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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Свердловский депутат Коробейников повезет гуманитарный груз в зону СВО

Депутат ЗакСобрания Свердловской области отправится в зону СВО с гумпомощью

6 ноября 2023, 14:05
Фото: Скриншот из видео Алексея Коробейникова

Свердловский депутат Коробейников повезет гуманитарный груз в зону СВО

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников 9 ноября вылетает в зону СВО для передачи гуманитарного груза военнослужащим.

На странице в социальных сетях он рассказал, что стартовала загрузка гуманитарной помощи — медикаментов, одежды, продуктов. Помимо этого в посылке будут разные бытовые приборы, в том числе для наступающей зимы, строительные материалы и личные посылки бойцам. Гумпомощь собрана в большом количестве, отметил Коробейников, — это пять фур. Сбором собирались главы Тугулымского городского округа Николай Черепанов и Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

Также бойцы, находящиеся в зоне СВО, получат автомобили — два УАЗа и три Нивы.

Вместе с парламентарием в зону СВО полетит глава Ирбитского района. Дата перелета — 9 ноября, сообщил депутат на странице социальной сети.

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#Операция на Украине#Свердловская область#Помощь#Законодательное собрание#Груз#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Юлия Степанова#СВО#Заксобрание
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