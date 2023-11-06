Два подростка гуляли по тонкому льду на Лебяжьем озере под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По словам очевидцев, лед на озере еще неокрепший, из-за чего по нему сейчас ходить опасно. Несмотря на это, школьники решили по нему все же пройтись, пишет Е1.
В свердловском МЧС рекомендуют родителям поговорить со своими детьми об опасности, которая им грозит в случае прогулки по тонкому льду.
Для того, чтобы по замерзшему водоему мог ходить один человек, толщина льда должна быть минимум семь сантиметров, а чтобы могли ходить несколько человек, минимум 25 сантиметров.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге два школьника гуляли по льду на замерзшей Исети, и в какой-то момент один из них оказался в воде. Другой мальчик решил спасти друга, но в итоге тоже упал в реку. Им удалось самостоятельно спастись.