Два подростка гуляли по тонкому льду на Лебяжьем озере под Екатеринбургом

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге два школьника гуляли по льду на замерзшей Исети, и в какой-то момент один из них оказался в воде. Другой мальчик решил спасти друга, но в итоге тоже упал в реку. Им удалось самостоятельно спастись.