Ирина Дубцова выступила на главной сцене выставки-форума «Россия» 6 ноября

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Главная сцена выставки «Россия» находится за павильоном № 1 ВДНХ. Организацию концерта осуществила команда павильона Банка России «Умные финансы».
Ирина Дубцова — российская исполнительница, талантливый композитор и поэт, покорившая сердца множества поклонников на проекте «Фабрика звёзд». На концерте в рамках выставки-форума «Россия» певица исполнила свои знаменитые хиты: «Не целуешь», «Под дождём», «Люби меня долго», «О нём», пишет 56orb.ru.
Организаторы концерта отметили, что Ирина Дубцова является одной из самых талантливых певиц на эстраде Российской Федерации, её выступления всегда сопровождаются потрясающей энергетикой и живым звуком. Зрители благодарны за эмоции и яркие воспоминания.
Международная выставка-форум «Россия» демонстрирует самые значимые достижения Российской Федерации, которые собраны на одной площадке. Кроме выставочных экспозиций, посетителей ждут культурно-развлекательные мероприятия и образовательная программа. На выставке представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в мероприятии примут высокопоставленные представители государственных органов, крупных компаний и общественных объединений.
Посетить выставку-форум «Россия» можно будет до 12 апреля 2024 года на бесплатной основе. Однако на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. В рамках мероприятия ежедневно проводятся экскурсии, на которые можно записаться на официальном сайте в разделе «Афиша».