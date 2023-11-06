Ирина Дубцова выступила на главной сцене выставки-форума «Россия» 6 ноября

Посетить выставку-форум «Россия» можно будет до 12 апреля 2024 года на бесплатной основе. Однако на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. В рамках мероприятия ежедневно проводятся экскурсии, на которые можно записаться на официальном сайте в разделе «Афиша».