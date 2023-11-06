tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:16

Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Небесное сияние, членовики и ожидаемое потепление в Свердловской области

Небесное сияние, членовики и ожидаемое потепление в Свердловской области

6 ноября 2023, 18:16
Фото: Midjourney
В небе Урала замечено необычное сияние. В Нижнем Тагиле сбили 2-летнего мальчика. В Екатеринбурге набирает популярность лепка членовиков, а также подростки напали на сверстника и били его током: самое важное, что произошло за праздничные дни в Нижнем Тагиле и не только.

В небе Урала заметили природное явление, которое очевидцы описали как более всего похожее на Северное сияние. Небесное событие случилось 6 ноября 2023 года. Читатель TagilCity.ru из Алапаевска сумел запечатлеть явление и прислал фотографии в редакцию. По имеющейся информации, причина Северного сияния в Свердловской области — сильная геомагнитная активность. Само явление было видно по всей территории РФ.

Зеленые, синие, розовые переливы в небе: жители Урала заметили необычное сияние
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле 2-летний мальчик, переходя дорогу вместе с бабушкой на зеленый свет, был сбит водителем на автомобиле Lada. Мальчика госпитализировали в Детскую центральную больницу Нижнего Тагила. Пенсионерка не пострадала. За рулем машины находился 18-летний юнец, который за полгода стажа вождения привлекался к административной ответственности 20 раз.

20 нарушений за полгода: Lada наехала на двухлетнего мальчика в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Снежные пенисы захватили улицы Екатеринбурга. Фаллические снеговики за прошедшие праздные дни ноября все больше и больше заменяли привычные с детства фигуры. В основном ваяния кто-то лепил рядом со студенческими общежитиями и университетами. На битву со скульптурами вышла коммунальная техника, а Милонов назвал авторов подобных творений «дегенератами» и моральными уродами.

Членовики в парках и дворах. Как флэшмоб снежного членолепия захватил Екатеринбург
Узнать подробнее

В Екатеринбурге компания подростков напала на своего сверстника. Парня пинали ногами и били током. По словам одного из очевидцев, пострадавший мальчик забросал ледышками девочку, которая его травила. Якобы за это на него и напали.

Подростки в Екатеринбурге напали на сверстника и били его током
Узнать подробнее

По сообщениям синоптиков, в Свердловской области ожидается потепление. Повышение температуры до -1 градуса. Центр антициклона направляется в восточную часть региона через южную часть. В связи с этим в регион поступает теплый воздух, поэтому температура станет выше.

В Свердловской области потеплеет до +1 градуса
Узнать подробнее
#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Больница#Дети#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Избиение#Полиция#Школьники#Потепление#Снег#Подростки#Температура воздуха#Погода#Мокрый снег#Студенты#Снегопад#Скульптура#Нападение#Гора Белая#Скульптуры#Природное явление#Небо#Прогноз#Коммунальщики#Парки#Фотографии#Прогноз погоды#Теплая погода#ЧП#Окружающая среда#Природа#УрФУ#Парки и скверы#Университет#18+#Явления#Екатеринбург#Авария#Урал#Артем Карнаухов#Членовик
Подпишитесь
Зеленые, синие, розовые переливы в небе: жители Урала заметили необычное сияние
Сегодня, 07:13
20 нарушений за полгода: Lada наехала на двухлетнего мальчика в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:55
Членовики в парках и дворах. Как флэшмоб снежного членолепия захватил Екатеринбург
4 ноября, 13:28
Автомобилист на ЕКАД влетел в забор. Водитель и пассажир погибли
Сегодня, 04:40
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
Сегодня, 17:07
Жители Екатеринбурга задолжали государству почти 20 миллионов рублей
Сегодня, 15:44