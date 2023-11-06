Небесное сияние, членовики и ожидаемое потепление в Свердловской области

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Published Сегодня, 18:16
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Updated Сегодня, 18:18
В небе Урала заметили природное явление, которое очевидцы описали как более всего похожее на Северное сияние. Небесное событие случилось 6 ноября 2023 года. Читатель TagilCity.ru из Алапаевска сумел запечатлеть явление и прислал фотографии в редакцию. По имеющейся информации, причина Северного сияния в Свердловской области — сильная геомагнитная активность. Само явление было видно по всей территории РФ.
В Нижнем Тагиле 2-летний мальчик, переходя дорогу вместе с бабушкой на зеленый свет, был сбит водителем на автомобиле Lada. Мальчика госпитализировали в Детскую центральную больницу Нижнего Тагила. Пенсионерка не пострадала. За рулем машины находился 18-летний юнец, который за полгода стажа вождения привлекался к административной ответственности 20 раз.
Снежные пенисы захватили улицы Екатеринбурга. Фаллические снеговики за прошедшие праздные дни ноября все больше и больше заменяли привычные с детства фигуры. В основном ваяния кто-то лепил рядом со студенческими общежитиями и университетами. На битву со скульптурами вышла коммунальная техника, а Милонов назвал авторов подобных творений «дегенератами» и моральными уродами.
В Екатеринбурге компания подростков напала на своего сверстника. Парня пинали ногами и били током. По словам одного из очевидцев, пострадавший мальчик забросал ледышками девочку, которая его травила. Якобы за это на него и напали.
По сообщениям синоптиков, в Свердловской области ожидается потепление. Повышение температуры до -1 градуса. Центр антициклона направляется в восточную часть региона через южную часть. В связи с этим в регион поступает теплый воздух, поэтому температура станет выше.