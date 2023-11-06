Небесное сияние, членовики и ожидаемое потепление в Свердловской области

В небе Урала замечено необычное сияние. В Нижнем Тагиле сбили 2-летнего мальчика. В Екатеринбурге набирает популярность лепка членовиков, а также подростки напали на сверстника и били его током: самое важное, что произошло за праздничные дни в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле