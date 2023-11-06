Организаторы конкурса «Большая перемена» в «Артеке» назвали победителей

Во время выступления на церемонии награждения он также сообщил об открытии международной выставки-форума «Россия», в которой приняли участие все субъекты страны. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве. Она доступна для посетителей с 4 ноября. На форуме представлены все отрасли, а также научные инновации и проекты для детей и молодежи.