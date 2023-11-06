Организаторы конкурса «Большая перемена» в «Артеке» назвали победителей

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Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, лично посетил церемонию награждения конкурсантов. Об этом пишет 56orb.ru.
«Большая перемена» является масштабным проектом, реализуемым «Движением Первых». В качестве соорганизатора мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку проектов, представленных на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Это событие проходит при поддержке двух федеральных министерств: Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ.
Старшеклассники, одержавшие победу в «Большой перемене», получат призы. Это деньги на образование (до 1 миллиона рублей) и дополнительные бонусы к портфолио достижений, которые будут учитываться при поступлении в вузы. Кроме этого, школьники-призеры смогут поучаствовать в авторских турах по стране в рамках программы «Больше, чем путешествие». Награды предусмотрены и для педагогов, которые успешно подготовили конкурсантов.
Сергей Кириенко обратил внимание на то, что количество участников «Большой перемены» год от года растет. Сегодня в проекте приняли участие свыше 5 миллионов человек.
Он также сообщил об изменениях системы оценки, которые произошли в четвертом сезоне. Теперь большая роль отводится работе в командах.
«Вы все уже победители, но очень важно, чтобы вы вышли из конкурса не только с дипломом и денежной наградой, но и с огромным количеством новых друзей, ведь по-настоящему серьезные задачи в одиночку не решаются. Они решаются командой людей», — сказал Сергей Кириенко.
Во время выступления на церемонии награждения он также сообщил об открытии международной выставки-форума «Россия», в которой приняли участие все субъекты страны. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве. Она доступна для посетителей с 4 ноября. На форуме представлены все отрасли, а также научные инновации и проекты для детей и молодежи.
В своем обращении к участникам «Большой перемены» Сергей Кириенко подчеркнул, что Россия сегодня — это страна возможностей. От смелости мечтаний и количества приложенных для достижения целей усилий зависят не только личный успех юных конкурсантов, но и благополучие нашей страны в целом.