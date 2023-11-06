Православие и историю обсудят на конференции от Нижнетагильской епархии

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Мероприятие носит название «Историко-краеведческая культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». На конференцию приглашают всех, кто имеет отношение к истории — ученые, историки, учителя и преподаватели истории, музейные работники, студенты, краеведы и педагоги воскресных школ.
Среди обсуждаемых вопросов, с которыми выступят докладчики: православная картина мира, история храмов Нижнего Тагила, новомученики и новоисповедники Российские, а также историческое краеведение и старообрядцы на Урале.
Организаторами стали Нижнетагильская епархия РПЦ, Уральское церковно-историческое общество и музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Мероприятие пройдет в духовно-просветительском центре по улице Совхозная 24 ноября.