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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Епархия Нижнего Тагила проведет конференцию по теме православия и культуры

Православие и историю обсудят на конференции от Нижнетагильской епархии

6 ноября 2023, 13:29
Фото: tagilcity.ru

Епархия Нижнего Тагила проведет конференцию по теме православия и культуры

Историки, ученые и преподаватели истории обсудят православную картину мира, а также узнают о храмах Нижнего Тагила и даже старообрядчестве.

Мероприятие носит название «Историко-краеведческая культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». На конференцию приглашают всех, кто имеет отношение к истории — ученые, историки, учителя и преподаватели истории, музейные работники, студенты, краеведы и педагоги воскресных школ.

Среди обсуждаемых вопросов, с которыми выступят докладчики: православная картина мира, история храмов Нижнего Тагила, новомученики и новоисповедники Российские, а также историческое краеведение и старообрядцы на Урале.

Организаторами стали Нижнетагильская епархия РПЦ, Уральское церковно-историческое общество и музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Мероприятие пройдет в духовно-просветительском центре по улице Совхозная 24 ноября.

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