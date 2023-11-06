Стадо кабанов вышло на дорогу под Каменском-Уральским

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Диких животных заметили местные жители, проезжавшие мимо на автомобиле. Они засняли их на видео, рассказали в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».
На кадрах видно, что кабаны, подойдя к трассе, остановились. Убедившись, что машины мимо не ездят, животные всем стадом перешли на другую сторону дороги и отправились дальше.
Напомним, в октябре 2023 года в Свердловской области водителей предупредили о том, что на дорогу стали чаще выбегать лоси, а также другие дикие животные. Связано это с тем, что у них в это время пик брачного периода.