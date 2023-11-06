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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:19

Жители Свердловской области заметили кабанов на дороге под Каменском-Уральским

Стадо кабанов вышло на дорогу под Каменском-Уральским

6 ноября 2023, 10:18
Фото: Telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Жители Свердловской области заметили кабанов на дороге под Каменском-Уральским

Под Каменском-Уральским люди заметили стадо кабанов на трассе. Инцидент произошел 6 ноября 2023 года.

Диких животных заметили местные жители, проезжавшие мимо на автомобиле. Они засняли их на видео, рассказали в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Свет Екатеринбург»

На кадрах видно, что кабаны, подойдя к трассе, остановились. Убедившись, что машины мимо не ездят, животные всем стадом перешли на другую сторону дороги и отправились дальше.

Напомним, в октябре 2023 года в Свердловской области водителей предупредили о том, что на дорогу стали чаще выбегать лоси, а также другие дикие животные. Связано это с тем, что у них в это время пик брачного периода.

Водителей в Свердловской области предупредили о выбегающих на дорогу лосях
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