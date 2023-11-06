Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Евгений Е. был награжден медалью, которая носит имя русского полководца генералиссимуса Александра Суворова. Об этом на странице в соцсетях рассказал депутат гордумы Нижнего Тагила Дмитрий Костенников. Он пояснил редакции TagilCity.ru, что награжденный тагильчанин долгое время тренировался в спортивно-патриотическом клубе «Первый» в Нижнем Тагиле.
Женя, ты пример настоящего мужества и самоотдачи! На таких как ты, стоит и обязательно нужно равняться! — пишет народный избранник.
В положении о медали сказано, что ею награждают военных за личное мужество и отвагу, проявленные при защите интересов РФ, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.
Ранее указом от 23 мая 22-летний Владислав М. из Нижнего Тагила получил медаль «За отвагу».