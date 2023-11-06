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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова

Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова

6 ноября 2023, 17:07
Фото: tagilcity.ru/Дмитрий Костенников

Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова

Президент Российской Федерации наградил участника СВО из Нижнего Тагила Евгения Е. медалью Суворова.

Евгений Е. был награжден медалью, которая носит имя русского полководца генералиссимуса Александра Суворова. Об этом на странице в соцсетях рассказал депутат гордумы Нижнего Тагила Дмитрий Костенников. Он пояснил редакции TagilCity.ru, что награжденный тагильчанин долгое время тренировался в спортивно-патриотическом клубе «Первый» в Нижнем Тагиле.

Женя, ты пример настоящего мужества и самоотдачи! На таких как ты, стоит и обязательно нужно равняться! — пишет народный избранник.

В положении о медали сказано, что ею награждают военных за личное мужество и отвагу, проявленные при защите интересов РФ, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Награждение#Военные#Медаль#Юлия Степанова#Дмитрий Костенников#СВО
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