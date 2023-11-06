Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова

Евгений Е. был награжден медалью, которая носит имя русского полководца генералиссимуса Александра Суворова. Об этом на странице в соцсетях рассказал депутат гордумы Нижнего Тагила Дмитрий Костенников. Он пояснил редакции TagilCity.ru, что награжденный тагильчанин долгое время тренировался в спортивно-патриотическом клубе «Первый» в Нижнем Тагиле.