Участники, организаторы и их заработок: как проходят конгрессы в Свердловской области

Отрасль деловых встреч в России пострадала сильнее других именно в период пандемии. В 2020 году потери составили почти 80 миллиардов рублей. Однако сейчас именно эта индустрия восстанавливается стремительнее других. В 2021 году рынок конгрессов прибавил более 40 процентов. А в прошлом году — превысил 197 миллиардов рублей. Уже в 2023 году, по прогнозам специалистов, вернется к доковидным значениям.