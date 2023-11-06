Участники, организаторы и их заработок: как проходят конгрессы в Свердловской области

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Отрасль деловых встреч в России пострадала сильнее других именно в период пандемии. В 2020 году потери составили почти 80 миллиардов рублей. Однако сейчас именно эта индустрия восстанавливается стремительнее других. В 2021 году рынок конгрессов прибавил более 40 процентов. А в прошлом году — превысил 197 миллиардов рублей. Уже в 2023 году, по прогнозам специалистов, вернется к доковидным значениям.
Организацией деловых мероприятий в стране занимаются полторы тысячи индивидуальных предпринимателей и более 3 тысяч компаний. Всего же в отрасли постоянно работают около 20 тысяч человек.
Вокруг конгрессно-выставочной деятельности есть еще порядка 40 тысяч компаний и предпринимателей, которые оказывают различные услуги по подготовке и проведению этих мероприятий, — отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В Свердловской области крупнейшая часть рынка деловых мероприятий приходится на МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Ежегодно выставочный комплекс посещает более 400 тысяч человек. Его общая площадь составляет 170 000 м². В составе МВЦ 4 выставочных павильона (из которых один павильон площадью 20 000 м² и три — по 10 000 м² каждый), а также один из самых современных в России конгресс-центров.
В 2023 году здесь было организовано около 10 крупных выставок, среди которых: промышленная выставка «Иннопром-2023», X Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, Международная туристская выставка «Лето-2023» и Выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural.
Международную промышленную выставку «Иннопром-2023» за четыре дня посетили более 46 тысяч человек из 35 стран. Участниками деловой программы стали 7 тысяч человек, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Только на стенде Свердловской области было подписано 86 соглашений, 15 из которых — с участием главы региона Евгения Куйвашева. За время выставки специалисты провели более 140 встреч, в том числе переговоры с руководителями и представителями официальных делегаций Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Китая.
За счет «ИННОПРОМа» Свердловская область привлекла свыше 540 млрд рублей инвестиций, — заявил Евгений Куйвашев после окончания выставки.
Всего же организаторы и участники крупнейшего промышленного мероприятия провели более 330 деловых встреч с потенциалом более 59 миллионов долларов.
Часто заказчик конгресса в «Екатеринбург-Экспо» — это профильная ассоциация, союз или орган государственной власти. В таких случаях вход для посетителей бесплатный. Организатор должен найти и арендовать подходящую площадку, составить деловую программу, найти спикеров и решить остальные вопросы, такие как, кейтеринг, клининг, охрана, подготовка сцены, возведение стендов — если будет выставочная часть и прочее. Часто такие услуги составляют основной заработок площадки.
Большинство организаторов мероприятий используют полностью наши услуги. Единственное исключение — это сложная застройка индивидуальных стендов.
Если говорить про конгрессы, практически всегда мы полностью под ключ предоставляем услуги, — рассказала коммерческий директор АО «Уральский выставочный центр» Екатерина Машина.
Грань между деловыми мероприятиями тонкая. Они могут проходить независимо или дополнять одним другое. Конгрессы — это встречи представителей отрасли. В отличие от выставок, они не предполагают демонстрацию продукции. Общение на них формальное, в отличие от конференций и форумов. А их цель — реальный практический результат.
В России чуть больше миллиона квадратных метров профессиональных выставочных площадей. Больше 70% из них сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. На остальные 87 субъектов приходится всего 310 тысяч квадратных метров выставочных пространств. Самый большой дефицит — на Дальнем востоке и Северном Кавказе — по одной площадке на регион.
Порядка 40 городов имеют возможности такого рода мероприятия проводить, но, конечно, этого еще недостаточно для того, чтобы для наших площадей и территорий все потребности удовлетворить, в том числе и международного уровня, — пояснил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Чтобы разнообразить деловую часть развлекательной, конгрессы сопровождают выставками. Брендам выгодно присутствовать на таких мероприятиях, и они покупают квадратные метры под застройку экспозиции. В таком случае организатор зарабатывает на субаренде. Еще одна статья его доходов — спонсорство. Есть бренды, которые хотят быть представленными на всей печатной продукции и мерче. Их логотип, при желании, можно вывести на медиафасад.
В 2023 году мы проведем 146 мероприятий, из них 16%, то есть 24 мероприятия — это именно конгрессы, конгрессно-форумные мероприятия и они в целом генерируют 70% выручки нашей компании, — добавила Екатерина Машина.
Как рассказывают в «Екатеринбург Экспо», самая большая статья расходов организаторов мероприятий на их площадке — аренда техники. На это уходит почти половина сметы. Речь идет о типовом деловом мероприятии на тысячу человек. Еще треть — аренда площадей. Около 7% сметы организатор платит «Экспо» за строительство экспозиции. Также в стоимость закладывают работу персонала, охрану, клининг и услуги брендирования.
Деловые мероприятия — это, в том числе, инструмент укрепления внешнеэкономических связей. Однако сейчас доля России на рынке международных конгрессов — менее 1%. В Торгово-промышленной палате считают, чтобы привлекать иностранных партнеров в страну, прежде всего, регионам нужно больше кадров и профессиональных площадей. А власти могли бы помогать некоторым экспонентам участвовать в выставках.
В мире сегодня происходит где-то порядка 8 тысяч серьезных крупных конгрессно-выставочных мероприятий. На Россию приходится порядка 100 такого рода международных мероприятий. Естественно, здесь есть над чем работать, куда расти. Это субсидирование участия различных экспонентов в выставках. Мы работаем на федеральном уровне с министерствами, у каждого их них есть средства для проведения и поддержания выставок. Ну и работаем с региональными властями, чтобы поддерживали предпринимателей, тех, которые стремятся в этих выставках участвовать, — уточнил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В сентябре 2023 года российское правительство утвердило Стратегию развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года. В ней сказано, что основные проблемы отрасли — нехватка профессиональных кадров, инфраструктуры в регионах, доступных и качественных выставочных услуг. В течение полугода федеральная власть и регионы должны представить план по достижению целей Стратегии.
Власти рассчитывают, что за 7 лет рынок вырастет до 280 миллиардов рублей, в отрасли появится еще 10 тысяч профессиональных кадров, а доля России на мировом рынке конгрессных мероприятий увеличится до полутора процентов.