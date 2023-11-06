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Жительница Екатеринбурга подозревается в торговле наркотиками

В машине жительницы Екатеринбурга обнаружили 45 свертков с неизвестным веществом

6 ноября 2023, 08:20
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга подозревается в торговле наркотиками

В Екатеринбурге полицейские задержали 41-летнюю женщину, которая сидела за рулем иномарки Hyundai Solaris.

В автомобиле екатеринбурженки во время осмотра сотрудники полиции на заднем сиденье нашли несколько десятков свертков, обмотанных синей и черной изолентами, рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Содержимое обнаруженных свертков отправили на экспертизу. Женщину, которая сидела за рулем, а также ее пассажира отвезли в отделение полиции. Правоохранители начали проверку.

Напомним, 30 октября 2023 года в Первоуральске местные жители пытались провезти в Hyundai Solaris почти пять граммов наркотиков. Как оказалось, они везли с собой мефедрон. Свердловчан задержали.

Жители Первоуральска пытались провезти в автомобиле 45 свертков с мефедроном
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