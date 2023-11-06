В машине жительницы Екатеринбурга обнаружили 45 свертков с неизвестным веществом

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В автомобиле екатеринбурженки во время осмотра сотрудники полиции на заднем сиденье нашли несколько десятков свертков, обмотанных синей и черной изолентами, рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.
Содержимое обнаруженных свертков отправили на экспертизу. Женщину, которая сидела за рулем, а также ее пассажира отвезли в отделение полиции. Правоохранители начали проверку.
Напомним, 30 октября 2023 года в Первоуральске местные жители пытались провезти в Hyundai Solaris почти пять граммов наркотиков. Как оказалось, они везли с собой мефедрон. Свердловчан задержали.