Водитель автобуса в Екатеринбурге протаранил автомобиль. Пострадала пенсионерка

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Известно, что водитель на некоторое время отвлекся от дороги и, не заметив, что впереди него остановилась иномарка перед пешеходным переходом, врезался в нее, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
По словам водителя, он предпринял попытку притормозить, однако наезда избежать не получилось. В аварии пострадала 85-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье автомобиля.
Напомним, 4 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе между собой столкнулись три автомобиля. Две девушки пострадали.