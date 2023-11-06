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Updated Сегодня, 11:04

Водитель автобуса в Екатеринбурге протаранил автомобиль

Водитель автобуса в Екатеринбурге протаранил автомобиль. Пострадала пенсионерка

6 ноября 2023, 11:04
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель автобуса в Екатеринбурге протаранил автомобиль

В Екатеринбурге водитель автобуса №79 врезался в иномарку Volvo. Пострадала пожилая женщина. ДТП случилось на улице Щербакова 6 ноября 2023 года.

Известно, что водитель на некоторое время отвлекся от дороги и, не заметив, что впереди него остановилась иномарка перед пешеходным переходом, врезался в нее, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По словам водителя, он предпринял попытку притормозить, однако наезда избежать не получилось. В аварии пострадала 85-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье автомобиля.

Напомним, 4 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе между собой столкнулись три автомобиля. Две девушки пострадали.

Водитель устроил массовое ДТП в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие
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