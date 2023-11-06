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Жители Свердловской области заметили в небе природное явление

Зеленые, синие, розовые переливы в небе: жители Урала заметили необычное сияние

6 ноября 2023, 07:13
Фото: Евгений Харитонов

Жители Свердловской области заметили в небе природное явление

Жители Свердловской области смогли наблюдать явление, похожее на Северное сияние. Небесное явление в регионе было замечено ночью 6 ноября 2023 года.

Так, читатель TagilCity.ru из Алапаевска прислал фотографии красивого разноцветного окраса в небе.

Природное явление в АлапаевскеПриродное явление в Алапаевске
Северное сияние в АлапаевскеСеверное сияние в Алапаевске
Природное явление в Алапаевске
Фото: Евгений Харитонов

Жители Урала смогли увидеть явление в районе поселка Уралец под Нижним Тагилом. Свердловчане, возвращаясь со строительной площадки в Усть-Утке, заметили в небе сияние и сделали фотографии на память.

Северное сияние под поселком Уралец под Нижним ТагиломСеверное сияние под поселком Уралец под Нижним Тагилом
Северное сияние под поселком Уралец под Нижним ТагиломСеверное сияние под поселком Уралец под Нижним Тагилом
Северное сияние под поселком Уралец под Нижним ТагиломСеверное сияние под поселком Уралец под Нижним Тагилом
Северное сияние под поселком Уралец под Нижним ТагиломСеверное сияние под поселком Уралец под Нижним Тагилом
Северное сияние под поселком Уралец под Нижним ТагиломСеверное сияние под поселком Уралец под Нижним Тагилом
Северное сияние под поселком Уралец под Нижним Тагилом
Фото: Иван Воробьев

Фотографии природного явления прислали подписчики группы ВКонтакте «Социалка| Пособия | Свердловская область».

Северное сияние в разных уголках УралаСеверное сияние в разных уголках Урала
Северное сияние в разных уголках УралаСеверное сияние в разных уголках Урала
Северное сияние в разных уголках УралаСеверное сияние в разных уголках Урала
Северное сияние в разных уголках УралаСеверное сияние в разных уголках Урала
Северное сияние в разных уголках УралаСеверное сияние в разных уголках Урала
Северное сияние в разных уголках УралаСеверное сияние в разных уголках Урала
Северное сияние в разных уголках УралаСеверное сияние в разных уголках Урала
Северное сияние в разных уголках УралаСеверное сияние в разных уголках Урала
Северное сияние в разных уголках УралаСеверное сияние в разных уголках Урала
Северное сияние в разных уголках Урала
Фото: Группа ВКонтакте «Социалка | Пособия | Свердловская область»

Также снимки выложили в группе ВКонтакте «Урал Мэш». По имеющейся информации, причина Северного сияния в Свердловской области — сильная геомагнитная активность.

Северное сияние в Свердловской областиСеверное сияние в Свердловской области
Северное сияние в Свердловской областиСеверное сияние в Свердловской области
Северное сияние в Свердловской областиСеверное сияние в Свердловской области
Северное сияние в Свердловской областиСеверное сияние в Свердловской области
Северное сияние в Свердловской области
Фото: Группа ВКонтакте «Урал Мэш»

Разноцветные переливы в небе заметили и в районе горнолыжного курорта «Гора Белая» под Нижним Тагилом.

Северное сияние на Белой ГореСеверное сияние на Белой Горе
Северное сияние на Белой ГореСеверное сияние на Белой Горе
Северное сияние на Белой ГореСеверное сияние на Белой Горе
Северное сияние на Белой Горе
Фото: Горнолыжный курорт «Гора Белая»

Напомним, ночью 19 сентября 2023 года в Сухоложском районе в Свердловской области местные жители заметили Северное сияние.

В Свердловской области было видно редкое северное сияние
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