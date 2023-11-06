Зеленые, синие, розовые переливы в небе: жители Урала заметили необычное сияние

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Так, читатель TagilCity.ru из Алапаевска прислал фотографии красивого разноцветного окраса в небе.
Жители Урала смогли увидеть явление в районе поселка Уралец под Нижним Тагилом. Свердловчане, возвращаясь со строительной площадки в Усть-Утке, заметили в небе сияние и сделали фотографии на память.
Фотографии природного явления прислали подписчики группы ВКонтакте «Социалка| Пособия | Свердловская область».
Также снимки выложили в группе ВКонтакте «Урал Мэш». По имеющейся информации, причина Северного сияния в Свердловской области — сильная геомагнитная активность.
Разноцветные переливы в небе заметили и в районе горнолыжного курорта «Гора Белая» под Нижним Тагилом.
Напомним, ночью 19 сентября 2023 года в Сухоложском районе в Свердловской области местные жители заметили Северное сияние.