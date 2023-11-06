Жители Екатеринбурга рассказали о домашних делах, которые хотели бы автоматизировать

Согласно данным, екатеринбуржцы особенно не горят желанием заниматься мытьем посуды, готовкой еды и уборкой. Известно, что у 17% респондентов есть различная техника для домашней уборки. Каждый 10-й человек рассказал о том, что у него есть посудомойка, хлебопечка и мультиварка. Об этом сообщает сервис SuperJob.