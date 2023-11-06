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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Жители Екатеринбурга рассказали о самых трудных домашних обязанностях

Жители Екатеринбурга рассказали о домашних делах, которые хотели бы автоматизировать

6 ноября 2023, 09:08
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга рассказали о самых трудных домашних обязанностях

Жители Екатеринбурга рассказали о домашних делах, которые они хотели бы сделать роботизированными.

Согласно данным, екатеринбуржцы особенно не горят желанием заниматься мытьем посуды, готовкой еды и уборкой. Известно, что у 17% респондентов есть различная техника для домашней уборки. Каждый 10-й человек рассказал о том, что у него есть посудомойка, хлебопечка и мультиварка. Об этом сообщает сервис SuperJob.

При этом 27% опрошенных горожан мечтают о том, чтобы прекратить убираться дома вручную. Полностью отказаться от самостоятельной готовки хотят 9%, а от мытья посуды 8%.

Кроме того, 2% респондентов хотели бы отдать роботам ремонт, смену постельного белья, вынос мусора, уход за животными, покупку продуктов и сушку одежды. Некоторые жители уральской столицы не отказались бы от автоматической передачи показаний счетчиков, роботизированного открытия-закрытия штор.

Напомним, в РФ меньше трети жителей могут каждый месяц откладывать определенную часть денег от своей зарплаты.

Стало известно, сколько жителей РФ могут ежемесячно откладывать часть зарплаты
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#Общество#Статистика#Бытовая техника#Уборка#Ремонт#Дом#Техника#Опрос#Обязанности#Ответ#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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