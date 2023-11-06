Жители Екатеринбурга рассказали о домашних делах, которые хотели бы автоматизировать

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Согласно данным, екатеринбуржцы особенно не горят желанием заниматься мытьем посуды, готовкой еды и уборкой. Известно, что у 17% респондентов есть различная техника для домашней уборки. Каждый 10-й человек рассказал о том, что у него есть посудомойка, хлебопечка и мультиварка. Об этом сообщает сервис SuperJob.
При этом 27% опрошенных горожан мечтают о том, чтобы прекратить убираться дома вручную. Полностью отказаться от самостоятельной готовки хотят 9%, а от мытья посуды 8%.
Кроме того, 2% респондентов хотели бы отдать роботам ремонт, смену постельного белья, вынос мусора, уход за животными, покупку продуктов и сушку одежды. Некоторые жители уральской столицы не отказались бы от автоматической передачи показаний счетчиков, роботизированного открытия-закрытия штор.
Напомним, в РФ меньше трети жителей могут каждый месяц откладывать определенную часть денег от своей зарплаты.