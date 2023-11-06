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Задолженность екатеринбуржцев по штрафам составила 19,7 млн рублей

Жители Екатеринбурга задолжали государству почти 20 миллионов рублей

6 ноября 2023, 15:44

Задолженность екатеринбуржцев по штрафам составила 19,7 млн рублей

Жители Екатеринбурга из-за долгов по штрафам должны выплатить государству 19,7 миллионов рублей. Таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник».

19,7 миллионов рублей — это общая сумма неоплаченных государству штрафов жителями Екатеринбурга. Об этом сообщили в УМВД РФ по столице Урала, объявляя о предстоящем оперативно-профилактическом мероприятии «Должник», пишет Ура.ру.

Речь идет о почти 38 тысячах должников. 7–8 ноября во всех районах Екатеринбурга будут их искать и призывать погашать задолженности перед государством. В случае непогашения задолженность будет взыскиваться принудительно.

Долги «Гортранса» в Екатеринбурге достигли почти 900 миллионов рублей
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