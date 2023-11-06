Жители Екатеринбурга задолжали государству почти 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
19,7 миллионов рублей — это общая сумма неоплаченных государству штрафов жителями Екатеринбурга. Об этом сообщили в УМВД РФ по столице Урала, объявляя о предстоящем оперативно-профилактическом мероприятии «Должник», пишет Ура.ру.
Речь идет о почти 38 тысячах должников. 7–8 ноября во всех районах Екатеринбурга будут их искать и призывать погашать задолженности перед государством. В случае непогашения задолженность будет взыскиваться принудительно.