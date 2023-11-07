Австралия ввела новые санкционные ограничения против России

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Австралия введет новые ограничения против России. На этот раз санкционный список включает детали и комплектующие для инструментов, электрических машин и некоторых станков. Поставки такой продукции в РФ теперь запрещены.
Письмо, которое было отправлено австралийским МИДом и расширило список антироссийских санкций, приводит business-magazine.online.
Теперь экспорт деталей и комплектующих для любых инструментов с механическим или без него приводом, а также для станков, используемых для штамповки, прессовки, нарезания резьбы, сверления, токарных работ и т. д., запрещен в РФ.
В список также включены ядерные реакторы и соответствующие им детали, устройства для записи звука и изображения, а также инструменты для бурения горных пород и почвы.