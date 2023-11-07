Что ждет Нижний Тагил в ближайшие пять лет, снятие ограничений и кое-что еще

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Published Сегодня, 18:00
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О планах развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет поведал мэр города Вячеслав Пинаев. Социальные проекты, современное научное пространства, развитие туризма и медицинский кластер. Какие еще задумки есть у муниципалитета, рассказывает редакция TagilCity.ru.
За прошедшую неделю в Нижнем Тагиле зафиксированы превышения диоксида азота в воздухе, а также что не смогли найти сотрудники Росприроднадзора, но это удалось сделать двум другим ведомством: экологические итоги города.
Вячеслав Пинаев на встрече со СМИ рассказал о возможности закрытия движения из-за ремонта плотины. Решение еще не принято. Власти пока только обсуждают варианты объезда для транспорта. Объект реконструкции стоимостью два миллиарда рублей и организация движения на время ремонтных работ, по словам политика, тема не простая.
С 8 ноября в Нижнем Тагиле снимут эпидемиологические ограничения по ОРВИ. В этот же день заработают спортивные секции, кружки и дополнительные занятия у детей. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в мэрии города.
Диана Давыдова, школьница из Нижнего Тагила, одержала победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Тагильчанка получила в качестве главного приза один миллион рублей. Деньги девушка сможет потратить на свое обучение. Также еще семь школьников из Нижнего Тагила удостоились призовых мест в конкурсе.