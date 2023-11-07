Что ждет Нижний Тагил в ближайшие пять лет, снятие ограничений и кое-что еще

Вячеслав Пинаев рассказал, что появится в Нижнем Тагиле в ближайшую пятилетку. Экоитоги за прошедшую неделю. Как ездить, когда закроют плотину. Снятие санитарных ограничений и за что тагильская школьница получила миллион рублей: самое важное, что произошло 7 ноября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле