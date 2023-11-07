Депутат Киселев предложил ввести в школах дополнительные уроки на тему буллинга

«Также нужен присмотр за школьниками. В качестве дополнительных мер можно использовать видео- и аудиоконтроль, но они, конечно, должны применяться разумно. Не стоит сразу бить тревогу из-за каких-то толчков или разговоров на повышенных тонах, такое случается у школьников, но это не всегда агрессия или буллинг. Если же ситуация переходит грань дозволенного, тогда нужно сразу ее пресекать», — подчеркнул Киселев.