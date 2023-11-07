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Депутат Киселев предложил ввести в школах дополнительные уроки на тему буллинга

Депутат Киселев предложил ввести в школах дополнительные уроки на тему буллинга

7 ноября 2023, 10:23
Фото: 1MI
Парламентарии предложили использовать анонимные опросы для выявления случаев травли в школах и ввести дополнительные уроки на тему буллинга.

Депутат Анна Скрозникова предложила использовать анонимные опросы для выявления случаев травли в школах. Для этого можно использовать «Госуслуги» или платформу «Моя школа».

Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев рассказал, как еще можно противодействовать травле в школах.

«Тема буллинга в школах крайне важна, поэтому здесь все меры будут хороши. Главное — без перегибов. В первую очередь необходимо проводить разговоры с учениками и их родителями, чтобы было понимание ответственности: административной и уголовной. Надо доносить, что нельзя наносить вред имуществу и тем более здоровью окружающих», — сообщил депутат изданию «Подмосковье сегодня».

Важны также уроки понимания людей с инвалидностью, которые часто становятся жертвами травли. Кроме того, важны уроки о различиях культур, добавил Киселев. Это все будет способствовать пониманию между молодыми людьми, в том числе принадлежащим к разным национальностям и религиям.

«Также нужен присмотр за школьниками. В качестве дополнительных мер можно использовать видео- и аудиоконтроль, но они, конечно, должны применяться разумно. Не стоит сразу бить тревогу из-за каких-то толчков или разговоров на повышенных тонах, такое случается у школьников, но это не всегда агрессия или буллинг. Если же ситуация переходит грань дозволенного, тогда нужно сразу ее пресекать», — подчеркнул Киселев.

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