Девочка попала в больницу после урока физкультуры в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В школу также была вызвана мама девочки. Она вместе с дочерью отправилась в больницу, пишет «КП-Екатеринбург». О том, что ученице потребовалась помощь специалистов, сообщила и директор школы.
Она рассказала, что девочка столкнулась с мальчиком, когда они ловили мяч. Девочка в результате упала на ягодицы. Сразу же в школу были вызваны медики скорой помощи и мама ребенка. По словам директора, было подозрение на ушиб, но не исключается травма копчика. Девочку в горизонтальном положении госпитализировали.
Напомним, в конце октября в школе Первоуральска один из учеников распылил перцовый баллончик в здании учреждения. В результате пострадали семь человек.