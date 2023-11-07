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Published Сегодня, 08:55

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Updated Сегодня, 08:57

Девочка пострадала во время урока физкультуры в школе в Екатеринбурге

Девочка попала в больницу после урока физкультуры в Екатеринбурге

7 ноября 2023, 08:55
Фото: 1MI

Девочка пострадала во время урока физкультуры в школе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во время урока физкультуры школьница получила травму. Инцидент произошел 7 ноября в школе №35, на улице Июльской. На место была вызвана скорая помощь.

В школу также была вызвана мама девочки. Она вместе с дочерью отправилась в больницу, пишет «КП-Екатеринбург». О том, что ученице потребовалась помощь специалистов, сообщила и директор школы.

Она рассказала, что девочка столкнулась с мальчиком, когда они ловили мяч. Девочка в результате упала на ягодицы. Сразу же в школу были вызваны медики скорой помощи и мама ребенка. По словам директора, было подозрение на ушиб, но не исключается травма копчика. Девочку в горизонтальном положении госпитализировали.

Напомним, в конце октября в школе Первоуральска один из учеников распылил перцовый баллончик в здании учреждения. В результате пострадали семь человек.

#Происшествия#Травма#Дети#Школа#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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