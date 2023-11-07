Девочка попала в больницу после урока физкультуры в Екатеринбурге

Она рассказала, что девочка столкнулась с мальчиком, когда они ловили мяч. Девочка в результате упала на ягодицы. Сразу же в школу были вызваны медики скорой помощи и мама ребенка. По словам директора, было подозрение на ушиб, но не исключается травма копчика. Девочку в горизонтальном положении госпитализировали.