Девушка не смогла улететь из Сочи в Екатеринбург. Ей не хватило места

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
По словам екатеринбурженки, на стойке регистрации ей и еще нескольких пассажирам сказали, что не могут их зарегистрировать. Представитель авиакомпании сказал, что причина в нехватке мест в самолете, так как билеты на одно и то же место купили несколько человек, в итоге летит один из них, пишет Е1.
Пассажиры в итоге улетели в уральскую столицу следующим рейсом через три часа. В авиакомпании начали проводить проверку по факту инцидента. Кроме того, проверку организовали в Уральской транспортной прокуратуре.
Напомним, в Москве пассажиры застряли в аэропорту, так как не попали в самолет во время посадки из-за «технических неполадок». Им предложили лететь на следующий день по другим, более дорогим билетам. Один из пассажиров стал грозить оглаской в СМИ, после этого его пустили.