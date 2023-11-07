Девушка не смогла улететь из Сочи в Екатеринбург. Ей не хватило места

По словам екатеринбурженки, на стойке регистрации ей и еще нескольких пассажирам сказали, что не могут их зарегистрировать. Представитель авиакомпании сказал, что причина в нехватке мест в самолете, так как билеты на одно и то же место купили несколько человек, в итоге летит один из них, пишет Е1.