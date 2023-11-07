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Жительница Екатеринбурга не смогла улететь из Сочи из-за овербукинга

Девушка не смогла улететь из Сочи в Екатеринбург. Ей не хватило места

7 ноября 2023, 16:42
Фото: Midjourney

Жительница Екатеринбурга не смогла улететь из Сочи из-за овербукинга

В аэропорту Сочи девушка не смогла сесть в самолет компании «Уральские авиалинии», который летел в Екатеринбург, так как проданных билетов оказалось больше, чем мест. Ситуация произошла 6 ноября 2023 года.

По словам екатеринбурженки, на стойке регистрации ей и еще нескольких пассажирам сказали, что не могут их зарегистрировать. Представитель авиакомпании сказал, что причина в нехватке мест в самолете, так как билеты на одно и то же место купили несколько человек, в итоге летит один из них, пишет Е1.

Пассажиры в итоге улетели в уральскую столицу следующим рейсом через три часа. В авиакомпании начали проводить проверку по факту инцидента. Кроме того, проверку организовали в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, в Москве пассажиры застряли в аэропорту, так как не попали в самолет во время посадки из-за «технических неполадок». Им предложили лететь на следующий день по другим, более дорогим билетам. Один из пассажиров стал грозить оглаской в СМИ, после этого его пустили.

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