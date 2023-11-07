tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Два человека погибли в пожаре в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом

Двое мужчин погибли во время пожара в селе под Нижним Тагилом. Есть пострадавший

7 ноября 2023, 15:08
Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу

Два человека погибли в пожаре в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом

Жилой частный дом загорелся в свердловском селе Николо-Павловское. Два человека погибли и один пострадал. ЧП произошло 6 ноября 2023 года.

В пожаре погибли мужчины 30 и 31 года. Также от огня получил травмы 29-летний свердловчанин. Он эвакуировался из дома и позвал соседей, чтобы они помогли.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами спины, рук и лица — всего у него пострадало 12% тела, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу.

Пожар разгорелся в жилом домеПожар разгорелся в жилом доме
Два человека погиблиДва человека погибли
Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницуПострадавшего мужчину госпитализировали в больницу
Пожар разгорелся в жилом доме
Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу

Пожарных вызвали соседи. Приехавшие специалисты устранили огонь в течение 20 минут. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства пожара.

Напомним, 6 ноября 2023 года в Екатеринбурге произошло возгорание в квартире многоэтажного дома. Пострадавших нет.

Более 50 человек эвакуировались из горящего дома в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Жилой дом и баня сгорели в Новой ЛялеПожарные вытащили двух человек из горящей квартиры в ЕкатеринбургеМужчина разбился насмерть после падения из горящего дома в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#Пожар#Смерть#Село#Огонь#Возгорание#Пострадавший#Николо-павловское#ЧП#Погибшие#Ведомство#18+#Елизавета Зиборова#МЧС#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Сегодня, 07:34
«Нужна изюминка». Несколько крупных застройщиков планируют зайти в Нижний Тагил
Сегодня, 13:24
Вырубать старые и сажать новые. В программу озеленения Тагила войдет замена деревьев
Сегодня, 13:45
Лучших воркаутеров Свердловской области выберут на баттлах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:08
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
Вчера, 17:07
Школа на 1200 мест появится в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:50