Двое мужчин погибли во время пожара в селе под Нижним Тагилом. Есть пострадавший

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В пожаре погибли мужчины 30 и 31 года. Также от огня получил травмы 29-летний свердловчанин. Он эвакуировался из дома и позвал соседей, чтобы они помогли.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами спины, рук и лица — всего у него пострадало 12% тела, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу.
Пожарных вызвали соседи. Приехавшие специалисты устранили огонь в течение 20 минут. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства пожара.
Напомним, 6 ноября 2023 года в Екатеринбурге произошло возгорание в квартире многоэтажного дома. Пострадавших нет.