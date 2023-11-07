Ипподромская магистраль в Новосибирске: дорога в центре городского внимания

Потому работа была разделена на три этапа. Каждому из них соответствовал определенный участок магистрали. Первые работы начались на II этапе от ул. Военная до ул. Гоголя в марте 2021 года и были закончены в сентябре 2022. Этот участок дороги находился в наиболее плохом состоянии и отличался высокой аварийностью движения. I и III этапы (от ул. Кривощековская до ул. Военная и от ул. Гоголя до ул. Танковой соответственно) стартовали несколько позже — в июне 2021 года, и на сегодняшний день практически закончены. Всё это время Ипподромская продолжала функционировать. Дорожникам удалось организовать процесс «бесшовно», движение по Ипподромской всё это время было практически полноценным.