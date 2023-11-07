К Новому году мандарины подорожают еще на 5%

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Цены на мандарины в России за год выросли на 70%. К Новому году ожидается еще повышение цен на 5%. Причиной такого роста считается нестабильность курса доллара, ситуация в Израиле и недостаток урожая в некоторых странах-производителях.
Экономист Наталья Проданова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что основная причина — это общее повышение цен. Ритейлеры могут увеличивать цены на мандарины, потому что они ассоциируются с новогодним настроением и многие покупают их для праздников. Однако, по словам эксперта, россияне не должны сильно расстраиваться, так как торговые сети будут предлагать скидки на мандарины, чтобы привлечь покупателей.