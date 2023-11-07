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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

К Новому году мандарины подорожают еще на 5%

К Новому году мандарины подорожают еще на 5%

7 ноября 2023, 11:24
Фото: 1MI
Мандарины в России подорожали из-за нестабильности курса доллара, ситуации в Израиле и неурожая в некоторых странах-производителях.

Цены на мандарины в России за год выросли на 70%. К Новому году ожидается еще повышение цен на 5%. Причиной такого роста считается нестабильность курса доллара, ситуация в Израиле и недостаток урожая в некоторых странах-производителях.

Экономист Наталья Проданова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что основная причина — это общее повышение цен. Ритейлеры могут увеличивать цены на мандарины, потому что они ассоциируются с новогодним настроением и многие покупают их для праздников. Однако, по словам эксперта, россияне не должны сильно расстраиваться, так как торговые сети будут предлагать скидки на мандарины, чтобы привлечь покупателей.

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